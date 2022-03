Odborníci tvrdí, že se jedná o nejhorší kuchyňské oleje pro vaše zdraví

Až budete příště vařit bouři nebo si prohlížet seznam ingrediencí, vyhněte se těmto Špatné oleje pro vás.

Chronický zánět nízkého stupně je hlavní příčinou mnoha běžných onemocnění v západní společnosti. Trista K. řekla: Best, R.D., One’s Balance Supplements, říká, že tento zánět je částečně způsoben nerovnováhou omega-3 a omega-6 mastných kyselin. „Obě jsou esenciální mastné kyseliny, ale omega-6 je vysoce zánětlivá, když převyšuje omega-3 a je konzumována ve velkém množství ve standardní americké stravě.“

Když můžete sáhnout po nutričně bohatém olivovém oleji, který Výzkum ukazuje, že může snížit riziko onemocněníA dokonce vám pomůže žít déle. Ve skutečnosti je olivový olej jedním z Nejzdravější potraviny pro vaše srdce A nabitý antioxidanty a vitamíny.

Na salátové dresinky milujeme extra panenský olivový olej. Při vaření je výbornou volbou olivový olej nebo běžný olivový olej, stejně jako trocha ghí (přepuštěného másla) nebo másla. Níže si přečtěte, které oleje na vaření vyřadit ze svého jídelníčku.

kukuřičný olej

Kukuřičný olej je plný polynenasycených mastných kyselin. Getty Images / istockphoto

Jedním z olejů, které způsobily tuto nerovnováhu v omega-3 a omega-6 mastných kyselinách, je nejlépe řečeno kukuřičný olej.

„Tento olej je relativně levný a má vysoký bod hoření. Díky tomu je kukuřičný olej oblíbenou volbou pro smažení jídel,“ řekl Best. „Kukuřičný olej obsahuje 57 procent omega-6 a 29 procent omega-3 mastných kyselin s nasycenými tuky a omega-9 tvořící zbytek.“

Jak zdůrazňuje Jay Quinn, registrovaný odborník na výživu a ředitel formulací ve společnosti ASYSTEM, kukuřičný olej není tak zdravý, jak si lidé myslí.

„Jsou plné polynenasycených mastných kyselin, jako je omega-6, které mohou způsobit záněty a poškození jater,“ řekl.

„Při nákupu kuchyňských olejů je důležité vědět a rozumět tomu, že v naší stravě potřebujeme rovnováhu omega 3 a 6 tuků, takže konzumace neúměrného množství obou může vést k nerovnováze v systému.“

Sojový olej

Sójový olej vás vystavuje riziku srdečních onemocnění, cukrovky 2. typu a metabolického syndromu. Getty Images / istockphoto

Sojový olej je dalším kuchyňským olejem, který možná budete chtít omezit.

„Stejně jako mnoho rostlinných olejů je i sójový olej vysoce rafinovaný. To znamená, že prochází rozsáhlým procesem, který zahrnuje mnoho chemikálií, které jej extrahují z kukuřice a přeměňují ji na olej.“ Díky tomuto výrobnímu procesu je sójový olej náchylnější k oxidaci – a když máme v těle spoustu oxidačních sloučenin, vystavujeme se riziku mnoha nemocí.“

Abychom jmenovali alespoň některé: srdeční onemocnění, diabetes 2. typu a metabolický syndrom.

Slunečnicový olej



Slunečnicový olej obsahuje vysoké množství omega-6 mastných kyselin. Getty Images / istockphoto

„Slunečnicový olej je nezdravý, protože obsahuje také vysoké hladiny omega-6 mastných kyselin,“ řekl Quinn. „Tyto mastné kyseliny mohou způsobit záněty v těle, což může vést ke zdravotním problémům, jako jsou srdeční choroby a rakovina,“ pokračoval Quinn s odkazem na výzkum z roku 2017 z Journal of Healthcare.

Dalším důvodem, proč je slunečnicový olej nezdravý, je to, že produkuje vyšší hladiny aldehydů [per 2017 research in the Journal of Hazardous Materials]Ve srovnání s jinými rostlinnými kuchyňskými oleji při vystavení teplu. Aldehydy jsou ve skutečnosti toxické látky, které mohou zanechat osobu zranitelnou vůči mnoha zdravotním rizikům,“ řekl s odkazem na výzkum z roku 2017 v Chemical Research in Toxicology.

Kokosový olej

Kokosový olej může zvýšit hladinu LDL cholesterolu. Getty Images / istockphoto

Může mít zdravou auru, ale kokosový olej nemusí vyhovovat humbuku.

„Kokosový olej obsahuje velké množství mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem, které je pro tělo obtížné přeměnit na zásobní tuk,“ řekl Michael Jarico, fitness trenér a odborník na výživu, zakladatel TotalShape.com. „Podle studie zveřejněné v časopise Circulation v lednu 2020 může kokosový olej zvýšit hladinu LDL cholesterolu, což je špatná zpráva pro vaše srdce.“

Částečně hydrogenovaný olej



Trans-tuky zvyšují hladiny lipoproteinů s nízkou hustotou (nebo „špatného“) cholesterolu a snižují hladiny HDL (neboli „dobrého“). Getty Images / istockphoto

Částečně hydrogenovaný olej lze nalézt ve zpracovaných potravinách a je hlavním zdrojem nebezpečných trans-tuků v lidské stravě, řekl Jarico díky American Heart Association (AHA).

„Tyto syntetické trans-tuky jsou vyráběny průmyslovým postupem, který zahrnuje přidávání vodíku do kapalných rostlinných olejů za účelem jejich ztuhnutí,“ dodal.

Trans-tuky zvyšují hladinu LDL (nebo „špatného“) cholesterolu, snižují hladinu HDL (nebo „dobrého“) a zvyšují riziko srdečních chorob a mrtvice, uvádí AHA.

palmový olej



Palmový olej je spojován s ničením deštných pralesů. Getty Images / istockphoto

Garrico také doporučuje vyřadit palmový olej z vašeho seznamu kuchyňských olejů.

„Podle studie palmový olej obsahuje zhruba stejné množství nasycených a nenasycených tuků,“ řekl. „Tato situace má také etické problémy,“ řekl a poznamenal, že přísada je spojena s ničením deštných pralesů.

Ostatní rostlinné oleje smíšené a rovné



Ava Rockwell, zakladatelka College of Holistic Medicine, uvedla, že jakékoli smíšené rostlinné oleje nebo přímo rostlinné oleje, jako je kukuřičný, řepkový nebo sójový, jsou pro vás hrozné.

Způsobují děsivé infekce a byly zapleteny slavným kardiochirurgem, který je nyní v důchodu a má za sebou 1000 bypassů. Tvrdí, že cukr a rafinované rostlinné oleje jsou skutečnou příčinou srdečních chorob. „Poškozuje arteriální stěny, což vede ke zranění, což způsobuje, že se v těle tvoří vrstvy plaku, které opravují poškození.“

Na tuto poznámku předejte prosím EVOO.