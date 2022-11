První gól vycházející hvězdy Matoga Blummela v National Hockey League přišel pro jeho rodinu v ideální čas

Philadelphia – Těsně 2:36 po prvním poločase vstřelil Matog Blummel svůj první gól v kariéře, když porazil Felixe Sandstroma bekhendovým kopem po přihrávce Tylera Seguina.

„Bylo to úžasné, zvláště když to moje rodina může sledovat doma,“ řekl Blumel. „Jen další splněný sen.“

začít odpoledne To znamená, že hra začala v 19 hodin v České republice, což je pro rodinu Blumelových snazší sledovat od 2:30 pro zahájení hry se žraloky. Blumel řekl, že svůj telefon ještě nezkontroloval, ale očekával, že to bude „otravné“.

Ve svém prvním vystoupení v National Hockey League v pátekBlummel málem skóroval o přestávce během své druhé směny. Před zápasem Debore řekl, že doufal, že Blumel na tom bude stavět.

„Někdy je to způsob, jakým dáváte gól, a to je šikovná hra,“ řekl Debore po zápase. „Byl to šikovný gól v NHL. Nebyla to náhoda. Ukázal, že umí hrát na této úrovni.“

„Cítí se pohodlněji pokaždé, když ho dáme na směnu. Je pro něj dobré být odměněn brzy, protože nechcete absolvovat spoustu her, aniž byste něco získali, zvláště útočícího hráče, jako je on.“

Blumel řekl, že po pátečním rozchodu napsal SMS dvěma českým brankářům, že věděl, že mu to dává nějakou radu. Jedním z nich byl Dominic Frodel, jeho týmový kolega v Čechách. Tím druhým byl Matog Tomic, který byl v roce 2015 jedničkou draftu Flyers.

„Posledních pár dní jsme si psali SMS,“ řekl Blumel. „Zná Cartera Harta tak dobře, že jsem si myslel, že Carter Hart bude hrát. On ne.“

Připsal si také zásluhy trenéra brankářů Jeffa Reese ve zprávě o skautingu na Sandstrom: „Vypadá to, že trenér brankářů odvedl dobrou práci.“

Zdá se, že Blümel poskytuje podporu, o kterou druhá série celou sezónu usilovala. Mason Marchment a Tyler Seguin v této sezóně hráli s pěti pravými křídly. Marchment dal jeden gól z posledních 13 zápasů. Vězeň má jednoho z posledních 11.

Před zápasem byl DeBoer dotázán, jak pomohl Marchmentovi a Seguinovi překonat sucho.

„Komunikujte, ale musíte si pomoci sami,“ řekl DeBoer. „Musíte se tím probojovat. Na této úrovni neexistují jednoduché odpovědi, abyste mohli v této lize znovu začít bodovat. Musíte na tom pracovat.“

Seguin v posledních dvou zápasech vstřelil dva góly mimo palubovku po revizích, takže možná je Blümel vhodný do této série?

„Ve své hře dostal takový šmrnc, protože věděl, že nám může pomoci a dostat se tam na hypoteční šeky,“ řekl Pavleský. „Je o puku, je silný a dobře střílí. Dělá spoustu maličkostí. Je to hokejista. Myslím, že když se na něj podíváte, tak se na to díváte. Nestydí se.“

vzácný: Tříbodový večer pro Lyndella byl jeho čtvrtý v kariéře a první od 3. ledna 2020, zápas hned po Winter Classic.

„Jsem rád, že skóruji pro tým, a je dobré produkovat i v o-zóně,“ řekl Lendl.

Lendl skóroval střelou, která se mohla odrazit od obránce Flyers Justina Brauna. Vysloužil si také sekundární asistence u gólů Blümela a Glendeninga.

„Je to obrovské tělo, velmi těžké a těžko se proti němu hraje,“ řekl Debor. „Má nějaké ofenzivní schopnosti. Na začátku sezóny jsme mluvili o tom, že požádáme všechny naše podporovatele, aby nám trochu pomohli. Byl pro nás opravdu dobrý na obou stranách.“

Další medaile: Pavelského nedělní gól byl 429. v jeho kariéře, čímž se vyrovnal s Billem Gerinem o osmé místo mezi bruslaři narozenými v Americe v historii National Hockey League.

„Vždycky jsem se na ty kluky díval,“ řekl Pavleský. „Je dobré vidět, že stále přicházejí.“

V neděli skóroval tak, jak už dával mnoho gólů předtím: překlopením do přední části brány.

„Když jsem opravdu povolán, myslím, že jsou chvíle, kdy se v závislosti na úhlu záběru snažíte zatáhnout do určitých oblastí a dělat takové věci,“ řekl Pavlesky. „Někdy máš prostě příjezdovou cestu a musíš mít taky štěstí.“

Guryanovův odchod: Útočník Denis Guryanov vynechal svůj druhý zápas v řadě kvůli zranění horní části těla, ale Debor řekl, že tým očekává, že bude k dispozici někdy během cesty přes Tampu Bay a Floridu.

