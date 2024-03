Mount Toba: Jedna z největších sopečných erupcí v historii Země mohla vyhladit lidi

Přihlaste se k odběru vědeckého zpravodaje CNN Wonder Theory. Prozkoumejte vesmír se zprávami o fascinujících objevech, vědeckém pokroku a dalších.





Asi před 74 000 lety zažila hora Toba na Sumatře masivní erupci, jednu z největších v historii Země, která pravděpodobně způsobila masivní narušení světového klimatu.

Někteří učenci Mají podezření na sopečnou zimu způsobenou sopečnou erupcí Byl to posun dostatečně velký na to, aby vyhladil většinu raných lidí kvůli genetickým důkazům naznačujícím prudký pokles lidské populace. Nyní však byla provedena špičková studie na archeologickém nalezišti v severozápadní Etiopii, které bylo osídleno raně moderními lidmi. Přidává se k rostoucímu množství důkazů Což naznačuje, že událost nemusela být tak hrozná.

Místo toho nový výzkum zjistil, že lidé na tomto místě, známém jako Shinfa-Metema 1, se přizpůsobili suchým podmínkám způsobeným sopečnou erupcí způsobem, který mohl usnadnit klíčovou migraci lidstva z Afriky do zbytku světa.

Mikroskopické úlomky vulkanického skla byly nalezeny vedle kamenných nástrojů a pozůstatků zvířat ve stejné vrstvě sedimentu na lokalitě Shinfa-Metema 1, poblíž řeky Shinfa v Etiopii, a ukazují, že toto místo před a po erupci okupovalo více než 4 000 lidí. míle daleko.

„Tyto úlomky jsou menší než průměr lidského vlasu. I když jsou tak malé, Ještě pořád „Je dostatečně velký, aby analyzoval chemii a stopové prvky,“ řekl John Kappelman, profesor antropologie a geologických věd na Texaské univerzitě v Austinu a hlavní autor studie. Publikováno ve středu v časopise Nature.

Poskládáním vodítek z fosilií a artefaktů nalezených na místě spolu s geologickou a molekulární analýzou tým začal chápat, jak lidé žijící tam postupovali navzdory potenciální změně klimatu způsobené sopečnou katastrofou.

John Kappelman a Marsha Miller Vykopávky v lokalitě Shinfa-Metema 1 odhalily, že skupina lidí přežila masivní erupci hory Toba před 74 000 lety.

Aby porozuměli klimatu v době sopečné erupce, Kappelman a jeho kolegové analyzovali izotopy kyslíku a uhlíku, variace stejného prvku, ze skořápek pštrosích vajec a zkamenělých zubů savců. Tato práce vrhla světlo na spotřebu vody a odhalila, že zvířata jedli rostliny, které s větší pravděpodobností rostly v sušších podmínkách.

„Izotopy jsou zabudovány do tvrdých tkání. Takže u savců se díváme na jejich zuby, jejich zubní sklovinu, ale najdeme to také ve skořápkách pštrosích vajec.“

Analýza flóry a fauny lokality také zjistila množství rybích pozůstatků po erupci. Studie ukázala, že tento objev nemusí být překvapivý vzhledem k tomu, jak blízko je lokalita k řece, ale na jiných lokalitách doby kamenné ze stejného období jsou ryby vzácné.

„Lidé začnou zvyšovat podíl ryb ve své stravě, když přijde Toba. Chytají a zpracovávají téměř čtyřnásobné množství ryb (než před erupcí),“ řekl.

„Myslíme si, že je to proto, že pokud oblast Toba ve skutečnosti způsobuje větší sucho, znamená to, že bude kratší období dešťů, což znamená delší období sucha.“

Tým předpokládal, že sušší klima vysvětlovalo zvýšenou závislost na rybách: jak se řeka zmenšovala, ryby byly uvězněny ve vodních dírách nebo v mělkých tocích, na které se rybáři mohli snadněji zaměřit.

Vodní otvory bohaté na ryby pravděpodobně vytvořily to, co tým popsal jako „Modrý koridor“, po kterém se první lidé přesunuli na sever z Afriky, jakmile byly ryby vyčerpány. Tato teorie je v rozporu s většinou ostatních modelů, které naznačují, že k hlavní migraci lidí z Afriky došlo prostřednictvím „zelených koridorů“ během vlhkých období.

„Tato studie…prokazuje velkou odolnost populací Homo sapiens a jejich schopnost snadno se přizpůsobit jakémukoli typu prostředí, ať už velmi vlhkému nebo velmi suchém, včetně katastrofických událostí, jako je intenzivní erupce sopky Toba,“ řekl. . Ludovic Slimac, výzkumník z Francouzského národního centra pro vědecký výzkum a univerzity v Toulouse, uvedl v e-mailu. Slimak nebyl zapojen do výzkumu.

Autoři studie byli také schopni prozkoumat geologii starověkého koryta řeky, což naznačuje, že v té době tekla pomaleji a méně než dnes.

„Můžeme to udělat pouhým pohledem na štěrk,“ řekl Kappelman. „Velmi aktivní řeka může přemisťovat větší kameny a oblázky než řeka, která není (aktivní). To, co (štěrk) najdeme pro řeku předků, je menší než řeka dnes.“

Lawrence C. Todd Výzkumnému týmu se podařilo vytvořit podrobný obrázek o tom, co se na místě v Etiopii stalo asi před 74 tisíci lety.

Badatelé také objevili pozůstatky několika malých trojúhelníkových hrotů, které se zajímavě řadí mezi nejstarší příklady použití lukostřelby a poskytují důkaz, že obyvatelé lokality mohli používat luky a šípy k lovu ryb a jiné větší kořisti.

Slimak, který studoval podobné body objevené ve Francii před 50 000 lety, souhlasil s hodnocením artefaktů v nové studii.

„Autoři také zdůrazňují velmi jasné náznaky, že lukostřelba zde byla přítomna před 74 000 lety,“ řekl Slimak. „Takže existují všechny důvody, proč… považovat tyto starověké Homo sapiens za nositele již vysoce vyspělých technologií, z velké části bez přírodních a klimatických omezení, rozhodujících faktorů pro pochopení jejich pozdějších migrací napříč všemi kontinenty a ve všech zeměpisných šířkách.“

Je pravděpodobné, že starověké druhy lidí opustily Afriku několikrát, ale archeologové a genetici se z velké části shodují na tom, že k nejvýznamnějšímu rozšíření Homo sapiens, našeho druhu – což nakonec vedlo k tomu, že moderní lidé žili ve všech koutech světa – došlo asi 70 000 až 50 000 před lety. od té doby.

Chris Stringer, profesor a vedoucí výzkumu lidské evoluce v Natural History Museum v Londýně, řekl, že nový výzkum nabízí další možný scénář, jak k tomuto rozptýlení došlo, aniž by vyloučil předchozí teorie, které popsal jako „zajímavý článek“.

„Jsem si jistý, že každý z těchto návrhů vyvolá kontroverzi mezi zúčastněnými profesionály, ale věřím, že autoři předložili věrohodný (i když ne definitivní) případ pro každý scénář, který navrhují,“ uvedl Stringer prostřednictvím e-mailu.

„Tato nová práce samozřejmě neznamená, že mokré koridory ještě nebyly důležitými kanály pro rozptýlení z Afriky, ale tato práce přidává další spolehlivé možnosti během sušších fází.“