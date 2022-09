Kanada získává osm ženských bronzových medailí na mistrovství světa ve veslování

Kanadská osmiveslice pokračovala v neděli v cestě za ziskem medailí na mistrovství světa.

Po zisku zlata na olympijských hrách v Tokiu v roce 2020 se stříbrem ze Světového poháru v červenci přidala kanadská posádka bronzovou medaili v Ratchezu v České republice.

Alexis Kronk, Kirsten Edwards, Kasia Groschala-Wasserski, Sidney Payne, Morgan Rtis, Jessica Civic, Gabriel Smith, Avalon Westneys a Kristen Kate Coxwin dokončili v čase 6 minut 7,51 sekund.

„Šli jsme ven a chtěli jsme zajet závod, kterého nelitujeme a můžeme být hrdí na každý úder, a myslím, že se nám to povedlo,“ řekl Payne. „Šli jsme do toho a tady jsme v bronzu!“

SLEDOVAT l Kanadský osmiveslářský tým pokračuje ve své vrcholné sérii:

Kanada vyhrála bronz v závodě 8 žen na mistrovství světa Kanadská posádka odrazila Američany o bronz v českém Ratchezu.

Bronzový výkon byl o 6,37 sekund pomalejší než vítězné Rumunsko, které v Tokiu skončilo šesté. Nizozemská reprezentace skončila v neděli druhá s časem 6:05,04.

Kanada předčila Američany na čtvrtém místě o 2,29 sekundy a zajistila si umístění na stupních vítězů poté, co skončila první za Spojenými státy v úterním přípravném závodě.

Kate řekla, že nástup jako olympijský vítěz nebyl pro tým rušivým faktorem.

„Necítili jsme žádný tlak, protože je to vždy nový příběh,“ řekl Coxwin. „Právě jsme dnes zahájili tento nový příběh před Paříží 2024. Pro nás je to zcela nové.“

Dříve v neděli skončil kanadský osmičlenný tým pátý. Zlato sklidila Velká Británie, těsně na stupně vítězů se umístily Nizozemsko a Austrálie.

V kádru Kanady byli Curtis Ames, Trek Bean, Jacob Buczyk, Will Crothers, Ryan Clegg, Luke Gadsdon, Josh King, Peter Lancashire, Coxwin a Laura Court.

„Celkově to pro nás byl dobrý závodní týden,“ řekl Crothers.

„Bylo to opravdu skvělé, v tom vedru se dostat přímo do finále A a myslím, že máme spoustu lekcí, které jsou pro nás velmi blízko povrchu, které vstřebáme až do Kanady.“