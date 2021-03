První den Miami Open měla na sobě Venus Williamsovou Sportovní

Vítězka Venus Williamsová v úterý v den zahájení turnaje Miami Open v Miami Gardens na Floridě sklouzla třikrát ve dvou setech.

Zarina Dias z Kazachstánu porazila Williams 6: 2 7: 6 (10) asi za hodinu a půl. Williamsová vyhrála turnaj v letech 1998, 99 a 2001 a je druhou nejlepší hráčkou v historii turnaje, hned za svou sestrou Serenou Williamsovou, která se z turnaje stáhla.

„Jsem velmi rád, že jsem dnes vyhrál,” řekl Dias po vítězství. „Bylo to velmi obtížné.” „Venuše, díval jsem se na to, když jsem byl malý, je to legenda. Pro mě je to dnes opravdu zvláštní vítězství.“

Dias unikl pěti esům před Williamsem, který provedl 16 lehkých faulů. Dias se dokázal vzpamatovat ze stavu 4: 1 ve druhém setu a zotavit se z chyb v bodech zápasu v tajbrejku. Williams však také promarnil dva stanovené body.

„Jsem opravdu spokojený se způsobem, jakým jsem zvládl tajbrejk,“ řekl Dias. „Bylo to hodně nervů, ale jsem rád, že jsem to udělal.“

První den zvítězila také Shelby Rogersová a Češka Barbora Kryžiková. Rogers porazil krajanku Madison Pringleovou 6-3 6-3 za něco málo přes hodinu, zatímco Krygisková potřebovala dvě hodiny a tři minuty, aby předstihla Rusku Annu Blinkovou, 6-1, 3-6, 6-3.

„Jsem opravdu rád, že jsem se z toho dostal, je to opravdu blufující hráč,“ řekla Rogersová ve svém pozápasovém chatu na poli. „Je to vlastně moje první vítězství na tomto webu. Když jsem tu byl naposledy, díval jsem se jako zraněný! Takže jsem velmi rád, že jsem tady.“

Krejčíková kupuje Igu Swiatek z Polska.

Dva 16letí Američané prohráli ve své první velké remíze v Miami. Robin Montgomery prohrál s Polkou Magdou Linnetovou 6-1 3-6 6-0 a Katrina Scottová prohrála s Rumunkou Soranou Kirstiovou 6-2 6-2 za hodinu.

Australanka Agla Tomljanovičová zvítězila nad Ruskou Anastasií Potapovovou 7: 5, 6: 0 a v dalším kole hrála Naomi Osaka.

V dalších zápasech zvítězila Holanďanka Arantxa Rossová s Češkou Marií Božkovou 6: 3 6: 2. Estonka Kaya Kanebi porazila Američanku Lauren Davisovou 6-3 7-5. Číňan Xinyu Wang porazil švédskou Rebeccu Petersonovou 6: 2, 6: 2. Argentinka Nadia Podorowska v následujících kolech porazila Egypťanku Mayar Sharif. Německé Lauře Siegmundové trvalo téměř dvě hodiny, než porazila Američanku Christinu McHaleovou 6: 3, 7: 5.

Španělka Paula Padosa zvítězila v zápase se Švýcarkou Gil Tichmannovou poté, co byla nucena odejít do důchodu poté, co vyhrála první set 6: 5.

– Úroveň polního média