Předpovědi oblačnosti zvyšují obavy pozorovatelů zatmění Slunce

Newyorský realitní developer byl tak ohromen úplným zatměním Slunce v roce 2017, jehož byl svědkem za dokonalých podmínek v oregonské poušti, že svým přátelům řekl, že by se určitě měli podívat na další. Věřili mu. Epstein letos uspořádal výpravu za „vysokou školou“ a nakonec měl ve skupině 82 lidí.

Na národní úrovni jsou předpovědi zatmění spíše… Oblačno – jako v nejasném, kalném, tajemném, ale také jako doslova plném nepříjemných oblacích, které by mohly zakrýt tuto velkou scénu.

Úplné zatmění je astronomicky předvídatelné a meteorologicky nepředvídatelné. Odborníci přesně vědí, kdy Měsíc úplně zakryje Slunce. Nedokážou předpovědět, zda to lidé na Zemi budou schopni vidět.

Zatímco Měsíc potřebuje k zatmění Slunce zhruba tři hodiny, toto nádherně zvláštní období totality – kdy je Slunce zcela zakryto kromě své magické atmosféry a na tmavé obloze vystupují jasné hvězdy a planety. -Trvá to jen pár minut. Lidé v sousedních Spojených státech by neměli další příležitost vidět něco takového dvacet let.