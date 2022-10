Studijního programu Erasmus+ – Brněnský deník se účastní 350 000 Čechů

Toto navýšení je možné díky navýšení rozpočtu projektu České republiky. Fotografický kredit: Freepik.

Praha 13. října (ČTK) – Mezinárodních výměnných pobytů a programů v rámci programu Erasmus+ se k roku 2021 zúčastnilo kolem 350 500 Čechů, především vysokoškoláků, a jejich počet se v příštích letech pravděpodobně zvýší, uvedl hejtman Michal Uhl. Český národní ústav pro mezinárodní vzdělávání a výzkum (DZS) včera.

Důvodem může být navýšení rozpočtu projektu České republiky, který se pohybuje kolem 68,1 milionu eur (1,7 miliardy Kč), o 300 milionů korun více než v roce 2021, vysvětlil Uhl na tiskové konferenci k 35. výročí. programu Erasmus+.

Vzdělávací program Erasmus byl v Evropě zahájen v roce 1987 a Česká republika se k němu připojila v roce 1998. DZS dohlíží na průběh programu v ČR. Nyní je k dispozici nejen vysokoškolákům, ale i středoškolákům, žákům základních škol a pracovníkům s mládeží.

Počet Čechů vyslaných do zahraničí prostřednictvím programu by se podle Uhla mohl do roku 2027 zvýšit o 20 %.

Program Erasmus+ je největším vzdělávacím programem v Evropě. Uchazeči nyní mohou studovat po celém světě a do roku 2023 budou mít možnost účastnit se programu také sportovní trenéři a další ve sportovním průmyslu, řekl Uhl.

Cílem Erasmu+ je podpora znevýhodněných, ekologie, digitalizace a sociální začleňování, řekl.

Loni na jaře schválil Evropský parlament v letech 2021 až 2027 rozpočet ve výši 26,2 miliardy eur (640 miliard Kč), v letech 2014 až 2020, kdy činil rozpočet 14,7 miliardy eur (360 miliard Kč), téměř dvojnásobek.

Rozpočet České republiky na Erasmus byl v letech 2014 až 2020 přes 332 milionů eur. V roce 2021 to bylo 58 milionů eur (1,4 miliardy Kč) a letos podle Uhla 68,1 miliardy eur (1,7 miliardy Kč). .

Program začal v roce 1987 jako spolupráce mezi 11 zeměmi, zaměřený především na vysokoškolské studenty. V roce 2014 byl nový formát programu Erasmus+ otevřen dalším typům účastníků a nyní pokrývá všechny akademické obory.

Do projektu se zapojilo celkem 33 zemí, včetně členských zemí EU Srbsko, Island, Norsko a Turecko. Zájemci mohou cestovat i do jiných zemí světa. Od jeho založení se programu zúčastnilo asi 13 milionů lidí. Evropská komise očekává, že do roku 2027 se do systému zapojí dalších 10 milionů lidí.



