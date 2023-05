Předpokladem Blanky Street Fighter 6 je extra AF

Street Fighter 6 Cítím se jako výstřel do dlaně pro dlouhotrvající bojovou sérii Capcomu Street Fighter V‚s průměrný příjema mnoho z toho se vrací Kolik osobnosti vložíte do každého snímku. Jedním z nejlepších příkladů, které jsme dosud viděli, jsou osobní představení, která se odehrávají před každým soubojem – oba bojovníci vstupují do ringu s chvástáním odpovídajícím odkazu série. Hudba je houpací, dav jásá a každá postava dostane originální animace, když jdou na svá místa. Ale jeden příspěvek si zaslouží zvláštní Křičí Blanca, která mě přiměla křičet, křičet, připravená hrát tuhle zatracenou hru.

Pro začátek, Blanca je technicky šelma, ale je srovnatelná s postavami jako Beast z a X-Men Karikatura V tom, že uvízl v morfě a zároveň si zachoval lidskost poté, co se setkal s nějakými elektrickými hady. Proto má elektrické schopnosti. To je v pořádku, je to tradice bojové hry, nemusíte vysvětlovat falešnou vlajku. Ale stále je docela brutální, když bojuje, což je v jeho zemi nejvíce ztělesněno Street Fighter 6 vchod.

Zatímco většina postav prostě chodí po jevišti a vznáší se Dav, Blanca tady dělá plné kolo vedle přihlížejících. Může se setkat se stoickou postavou, jako je Ryu, který sebevědomě kráčí na svou stranu, ale můj chlap dělá celou gymnastickou rutinu přímo vedle něj. Zdravím každého pouličního rváče, který dokáže zachovat chladnou hlavu a nenechat se tiše zarazit během tohoto bezdůvodného projevu atletiky. Nemůžu si pomoct, ale nepostavil se akrobatickému králi.

Street Fighter 6 Vychází na PC, PlayStation 4, PlayStation 5 a Xbox Series X/S 2. června, ale již nyní si můžete zahrát část příběhového režimu hry prostřednictvím dema, které bylo spuštěno na všech platformách minulý měsíc. Hrál jsem hodně Street Fighter VA i když jsem miloval skutečný boj, na frontě postav mi to přišlo trochu sterilní. ale Street Fighter 6 Opravdu se snaží, aby každý zápas vypadal jako událost. Postavám to pomáhá cítit se jako víc než jen HD panáčky, které po sobě házíte, a je ještě vzrušující sledovat a hrát. Považujte mě za fascinovaného.