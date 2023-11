PPV karta ROH Final Battle vypadá slabě

Ring of Honor má hodně práce, aby vytvořil atraktivní sestavu pro Final Battle. PPV se blíží v pátek 15. prosince v Garland, Texas. Zatím je oznámen pouze jeden oficiální zápas, ale problémy jsou hlubší.

Final Battle měl ještě nedávno velký potenciál pro hvězdnou sílu. Eddie Kingston tvrdě pracuje jako mistr světa ROH. MJF a Adam Cole mají tituly ROH tag team jako celoživotní příručku. Samoa Joe lámal rekordy s pásem televize ROH. Hangman Page a Young Bucks drželi šestičlenné zlato ROH. Katsuyori Shibata přidal hloubku jako atrakci s technickými klinikami obhajujícími ROH Pure Championship.

Rychle vpřed na 20 dní před promítáním a krajina ROH se úplně změní.

Kingston sází na mistrovství světa ROH jako součást banku vítězů Continental Classic. Nemělo by smysl obhajovat titul ve Final Battle. Cole utrpěl vážné zranění kotníku. MJF vzal na svá bedra břemeno Coleovy nepřítomnosti, nicméně MJF se musí vypořádat se svými vlastními zraněními. AEW může raději hrát na jistotu a odpočívat MJF, dokud 30. prosince neobhájí mistrovství světa AEW proti Samoa Joe na Worlds End. Pay-per-view zápas se odehraje v domově MJF na Long Islandu, takže AEW by nemělo zbytečně riskovat se zdravím šampiona.

Když už mluvíme o Joeovi, opustil ROH World Television Championship, aby se zaměřil na hlavní cenu AEW. Hung Bucks znovu prohráli ROH World 6-Man Tag Team Championship s Brianem Cagem a Gates of Agony. Gumová zápalka může dávat smysl, ale současný trend Young Bucks zahrnuje zvěsti o tom, že se vzdalují wrestlingu. Bishop Kaon a Tua Leona jsou navíc zaneprázdněni v NJPW World Tag League, takže nezbývá čas na budování nového sporu. Shibata byl sesazen z trůnu tajnou zradou Wheelera Yuuty. Zvěsti naznačují, že Shibata se prozatím vrátí do Japonska, takže přijal sbohem pro tento odvetný zápas ve Final Battle.

Jedinou oficiální soutěží pro Final Battle je Survival of the Fittest o neobsazený televizní titul ROH. Pro tuto šestistrannou bitvu zatím nebyli jmenováni žádní účastníci.

Vyhlídky jsou sice v tuto chvíli slabé, ale to neznamená, že karta bude k ničemu. Jedna věc na PPV ve světě Tonyho Khana je, že vždy obsahují skvělý wrestling.

Athena je televizní hlasatelkou ROH na mistrovství světa žen ROH. Možná budete ve frontě na hlavní událost Final Battle. Athena už předtím show vypnula a vyhodila ji z parku. Otázkou je, kdo bude tím pravým soupeřem pro PPV main event. Jméno, které většina lidí chce vidět, je Ronda Rousey. The Baddest Woman on the Planet byla skvělá ve svém překvapivém debutu s ROH, ale zdá se, že jde o jednorázový zápas. Dalším směrem by mohl být návrat Thunder Rosy po zranění. Pokud jde o týdenní akce, nevidím jasnou volbu na úrovni hlavní události.

MJF může být na kartě. Království oznámilo svůj záměr zachytit ROH World Tag Team Championship. Pokud MJF upustí od titulů, než se Cole vrátí, duo Matt Taven a Mike Bennett by dávalo větší smysl. Je možné, že MJF přijde o pásy před Final Battle a Kingdom se bude bránit na PPV proti nové konkurenci. Co dělají bratři Lucha?

Utah míří tváří v tvář Hawkeye. Čistý střet by stál za poslední bitvu. Dante Martin oznámil návrat po zranění. Top Flight a Action Andretti by byli vzrušujícími kandidáty na tituly ROH pro šest mužů.

Nebudeme muset dlouho čekat, abychom viděli, jak se Final Battle ujme.

Jaká bude podle vás poslední bitevní karta? Jaké zápasy chcete sledovat?

