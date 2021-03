OnePlus vylepšuje ultraširokou hru s 50MP fotoaparátem

OnePlus potvrdil, že řada OnePlus 9 bude obsahovat 50MP ultraširoký fotoaparát.

Vypadá to, že fotoaparát bude také využívat technologii objektivů s volným tvarem k pořizování ultra širokých snímků bez zkreslení.

The Řada OnePlus 9 Jeho odhalení je naplánováno na 23. března a čínský výrobce začal zveřejňovat další podrobnosti o telefonech. OnePlus nyní odhalil, že alespoň jeden z telefonů (pravděpodobně Pro) bude vybaven 50MP ultra širokým fotoaparátem.

House of Law Potvrďte na Twitteru Řada OnePlus 9 bude vybavena 50MP ultra širokouhlým fotoaparátem IMX766. Přidáno v prof Tweetování Tento ultra široký fotoaparát také poskytuje snímky bez zkreslení. To je pravděpodobně způsobeno technologií volných čoček, kterou společnost potvrdila, že bude používat začátkem tohoto týdne.

Lau zveřejnil dvě ultra-široké fotografie, jedna ukazuje konvenční ultra-široký snímek a druhá ukazuje snímek série OnePlus 9 Ultra Wide (R). Podívejte se na ně níže.

Nebude to první telefon se snímačem fotoaparátu IMX766, protože Oppo Reno 5 Pro Plus (k dispozici v Číně) používá tento snímač jako hlavní fotoaparát. Senzor však nabízí velikost 1 / 1,56 palce a Řeklo Obsahuje mikronové pixely, díky čemuž je papír méně působivý než Samsung Isocil GN2 50 megapixelový snímač. Stále to ale má být upgrade vyšší než 48 megapixelový IMX586 používaný v OnePlus 8 ProFotoaparát je mimořádně široký a má velikost snímače 1/2 palce a 0,8 mikronů pixelů.

OnePlus taky Potvrzeno začátkem tohoto týdne Představí snímač Sony IMX789 pro hlavní fotoaparát a říká, že se bude jednat o největší snímač v telefonu OnePlus. Společnost nezjistila přesnost tohoto snímače.

Ať tak či onak, dává smysl, pokud by se jeden nebo oba tyto senzory objevily na Oppo Find X3 Pro Taky. Je to proto, že OnePlus 8 Pro a Oppo Find X2 Pro V loňském roce dodala téměř identické hlavní a ultraširoké fotoaparáty.

