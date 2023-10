Oživené Skotsko Clarke se kvalifikuje do kvalifikace na Euro 2024

Šňůra gólů Scotta McTominaye (vlevo) inspirovala postup Skotska na Euro 2024 (Andy Buchanan)

Tichá kvalifikace Skotska na Euro 2024 je pro zemi, která je zvyklá na drtivé zklamání ze svého národního týmu, kulturním šokem.

Teprve podruhé od mistrovství světa v roce 1998 bude příští rok Skotsko hostit velký turnaj v Německu.

Kvalifikace byla zajištěna v neděli, aniž by Skotové kopli do míče díky výhře Španělska 1:0 nad Norskem.

Ale muži Steva Clarkea již sami odvedli tvrdou práci s jiskřivým začátkem této skupiny, která byla považována za velmi obtížnou.

Kromě trojnásobného mistra Evropy Španělska, Norska a Gruzie se v současnosti mohou pochlubit generačními talenty jako Erling Haaland a Hveica Kvaratskhelia.

Skotsko dosáhlo vítězství nad všemi třemi spolu se dvěma výhrami 3:0 doma a venku nad Kyprem v perfektním vstupu do sezóny během pěti zápasů.

Stoprocentní rekord skončil kontroverzí, když Španělsko ve čtvrtek vyhrálo 2:0 v Seville poté, co gól Scotta McTominaye nebyl uznán po pochybném hodnocení VAR.

Gól od záložníka Manchesteru United by byl vhodným způsobem, jak si zajistit kvalifikaci, protože McTominayho gólová série zavedla jeho zemi na mistrovství Evropy.

Poté, co ve svých prvních 37 reprezentačních zápasech vstřelil pouze jeden gól, vstřelil šest branek ve svých prvních pěti kvalifikačních zápasech, včetně výhry při slavné březnové výhře 2:0 nad Španělskem.

Největší zásluhu na obratu v osudech Skotska má však jeho trenér.

Clarke převzal vedení v roce 2019 krátce poté, co ponižující porážka 3:0 s Kazachstánem stála Alexe McLeishe jeho práci.

Bývalý trenér Kilmarnocku a West Bromu rychle ukončil 23leté čekání na dosažení velkého turnaje účastí na Euru 2020 díky vítězstvím v penaltových rozstřelech nad Izraelem a Srbskem.

Ale na velké scéně to byl opět známý vzlykavý příběh, kdy Skotsko prohrálo doma s Českou republikou a Chorvatsko na obou stranách remizovalo proti Anglii ve Wembley 0:0.

– Zkušenosti se počítají –

Clarke splnil svůj slib bezprostředně po odchodu, že nebude trvat dalších 23 let, než se Skotsko dostane na velký turnaj.

Skotsko, které vede Andy Robertson z Liverpoolu, se nyní může pochlubit zkušeným týmem, který se díky mnoha vystoupením v anglické Premier League a Lize mistrů nebojí výzev mezinárodního fotbalu.

„Manažer byl konzistentní s formacemi, které si vybral, a můžete to vidět na počtu mezinárodních zápasů, které nyní máme,“ řekl Robertson.

„Když jsme to převzali, nebyla taková zkušenost a teď máme kluky ve věku 30 a 40 let a je to velký rozdíl.“

Přátelská porážka s Anglií minulý měsíc před prohrou se Španělskem poskytla reálnou kontrolu veselé nálady tartanské armády.

Očekává se však, že příští rok v červnu přijedou do Německa desítky tisíc, což bude první příležitost za generaci, jak si naplno užít šrumec hlavního turnaje.

Kapacita byla omezena na 12 000 pro dva zápasy Skotska v Hampdenu během Euro 2020 kvůli omezením koronaviru.

Po celá léta skotská podpora cestovala po celé délce a šířce kontinentu při hledání vhodného času.

Nyní věří ve schopnost svého týmu otřást děním v Evropě a poprvé postoupit za skupinovou fázi velkého turnaje.

kilo ka/číslo