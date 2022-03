Hubbard dospívající na pódiu v New Yorku | Zprávy, sport, práce

HUBBARD – Finn O’Hara podnikl svou první cestu do New Yorku před vypuknutím pandemie COVID-19 a posadil se mezi diváky, aby předvedl muzikál „Beetlejuice“.

Když se o něco více než rok později vrátil, Finn byl v jednom z těch divadel v New Yorku a lidé platili, aby se na něj dívali.

Loni v létě byl vybrán 15letý student Hubbardovy střední školy „Poslední chlapec“ Muzikál podle skutečného příběhu chlapců, kteří během 2. světové války pobývali v budově 1 koncentračního tábora Theresienstadion v České republice. Chlapci vytvořili podzemní publikaci nazvanou časopis Vedem plnou příběhů, básní a písní, které napsali, když byli drženi v zajetí.

Sidney Taussig, jeden z mála přeživších koncentračních táborů, pohřbil rukopisy, které přežily válku a byly zahrnuty do hry.

Přehlídka běžela dva týdny loni v létě mimo Broadway v St. Clement Theatre a Finn se vrátí příští měsíc na instrumentální show v City Hall v Divadelní čtvrti Broadway na Den památky obětí holocaustu.

„Poslední chlapec“ Je to poslední krok na jeho herecké cestě, která začala, když byly Finnovi tři roky a jeho babička viděla v novinách něco o hodině herectví na Easy Street Productions.

„Sledovala ho v létě a potřebovala s ním něco udělat, aby získala všechnu tu energii,“ řekla Finnova matka, Heather O’Hara.

O dva roky později si zahrál roli štěněte v „101 dalmatinů.“

„Když sešel z pódia, bylo to jako Disney World, prostě to nejlepší, co se mu kdy stalo,“ Ona řekla.

Finn řekl, že dělám hudbu „zprávy“ Pro letní divadelní produkci Kent State University v divadle Porthos v Cuyahoga Falls v roce 2017 začal o divadle uvažovat jako o něčem, čemu se má věnovat vážně.

„Na této show a divadelním programu je něco úžasného, ​​přivedlo mě to do mnohem profesionálnějšího prostředí,“ Řekl. „Ukázal mi její novou tvář.“

S omezenými rolemi dostupnými pro děti lokálně začal Finn cestovat za prací mimo oblast. Jeho první profesionální prací bylo hrát v produkci „vánoční příběh“ v Indianě.

„Právě jsme viděli reklamu v Backstage (divadelní časopis a web) a mysleli jsme si, že to bude skvělý zážitek,“ Řekl.

V zákulisí se také učil „Poslední chlapec.“ Přehlídka se konala během pandemie, takže testy byly prováděny online.

Na začátku tréninkového procesu Finn a další mladí herci slyšeli příběhy o tom, co terezínští chlapci zažili, a také mluvili s Taussigem přes Zoom.

„Přečti si knihu, neumíš si to pořádně představit,“ řekl Finn. „Když slyšíte všechny podrobnosti od někoho, kdo tam byl, opravdu to cítíte.“

Slyšení od Finna Taussiga také pomohlo zjistit, jak hrát svou postavu, což popsal jako komickou úlevu v příběhu. V příběhu o holocaustu to bylo těžké pochopit.

„Sydney řekl, že se vždy budou snažit najít světlejší okamžiky,“ Řekl. „Nikdy si nepamatuje, že by plakali, leda když měli hlad.“

Kromě toho byl počáteční scénář příliš dlouhý, takže se herci museli každý den učit nové stránky a zapomínat na části, které byly ze scénáře vynechány.

To vše se dělo v době, kdy pandemie byla v New Yorku stále uzavřena. „Poslední chlapec“ Otevřelo se v tomto okně, když případy COVID-19 začaly klesat a než delta varianta způsobila nové oživení.

Divadlo není jediným Finovým zájmem. Hraje na francouzskou trubku, trubku, melofon a housle a řekl, že je jako většina dospívajících v tom, že rád hraje videohry a chodí ven s přáteli. Ale také doufá, že bude pokračovat v kariéře v divadle.

Hovoří se o regionální produkci nebo krátké prohlídce „Poslední chlapec“ na východním pobřeží v letech 2022-23 v naději, že se jim podaří získat finanční prostředky na rozsáhlou produkci na Broadwayi. Ale Finn řekl, že v podstatě musí znovu testovat každou novou produkci „Poslední chlapec.“ Pokud jeho cesta na Broadway bude trvat příliš dlouho, může odejít ze show, což někteří z původních členů obsazení již mají.

Řekl, že nechává svůj rozvrh otevřený „Poslední chlapec“ Při hledání dalších možností, jako je reklama, kterou natáčel v New Yorku pro Robina, který vytváří programy na pomoc dětem s jejich duševním zdravím a duševní pohodou.

„Vždy se snažím být zaneprázdněný,“ řekl Finn.

Pro dlouhodobý cíl: „Možná bych šel na vysokou školu múzických umění a udělal bych z toho své podnikání. To by byl sen.“

