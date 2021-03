Otevření Suezského průplavu, ale přeprava bude na měsíce přerušena

Most ropného tankeru Navig8 Aronaldo vybuchl uprostřed jásotu poté, co kapitán Malik Nushad požádal svou posádku, aby se o úterý o půlnoci připravila na váhu kotvy a zahájila svou cestu mimo Suezský průplav, kde Viseli po dobu šesti dnů kvůli uzemnění Ever Given.

V německých kancelářích Jana Helda, jehož rodinný podnik má v Suezu tři různé lodě, nebyla nálada euforická. Při sledování přímého přenosu filmu Ever Given mimo banku si pan Held uvědomil, že odstranění největšího globálního přetížení nákladní dopravy v posledních letech může trvat dlouho, než se vyřeší, a povede k roztržení po čistých chodnících a silnicích.

„V lodní dopravě vidíte spoustu zvláštních věcí,“ řekl pan Held, bývalý kapitán lodi a spolumajitel společnosti Held Bereederungs GmbH & Co KG se sídlem v severním Německu v Harenu. „Ale díky tomu jsi věděl, že by to mělo dopad na celý svět.“

Pozdní úterý se lodě opět pohybovaly Suezským průplavem, den poté, co inženýři osvobodili kontejnerovou loď Evergiven o délce 1300 stop a vyčistili vodní cestu od globálního provozu. Osama Rabie, šéf Úřadu pro Suezský průplav, který spravuje přepravní trasu dlouhou 120 mil, na tiskové konferenci uvedl, že od opětovného otevření silnice pozdě v pondělí překročilo v obou směrech 113 lodí a večer se očekávalo dalších 95. „Až z obvyklých zhruba 50 klipů denně.

Egyptští představitelé tvrdí, že patová situace bude vyřešena do tří až čtyř dnů. Vedoucí přepravních společností tvrdí, že to bude trvat o několik dní déle. Leth Agencies, poskytovatel lodních služeb v Suezu, uvedl, že 352 lodí stále čeká na plavbu.