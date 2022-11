Recenze Sonic Frontiers – Bombardováno na Metacritic po Dunkeyho videu

obrázek : Sega / Kotaku

The Metakritická stránka pro verzi pro PlayStation 5 akustické hranice Recenze je v současné době vybuchována, zřejmě v reakci na nejnovější video od oblíbeného herního youtubera Videogamedunkey. jak byste očekávali, Můj hlas Stany se vracejí stejně silné a brání přednosti nejnovějšího 3D dobrodružství modrého ježka. Můj hlas Zastánci tvrdé linie tvrdí, že za bombovým útokem jsou diváci Dunkey, ale v bizarním zvratu youtuber potvrzuje, že Můj hlas Fanoušci za bombardováním.

Když už bylo řečeno, o tom není sporu Dunkeyho nové video Jít tvrdě akustické hraniceZesměšňují jeho údajnou „hratelnost v otevřeném prostoru“ tím, že mimo jiné kritizují ukázky hry, které omezují jeho pohyb. Video končí sérií srovnání vedle sebe, pravděpodobně aby to znělo hloupě, které ukazují vysoké uživatelské skóre hry Metacritic ve srovnání s mnoha jinými oblíbenými hrami.

v době, kdy byl zaznamenán, akustické hranice Má uživatelské skóre Metacritic 8,8 ve srovnání s Breath of the Wild8,7, Elden prsten7,8 f hadův 8.8 Krátce poté, co se video objevilo, Dunkey sdílel snímek obrazovky na Twitteru Zobrazují se tři hodnocení 0 od uživatelů Metacritic s „Dunkey“ v jejich zobrazovaném jménu a tvrdí, že „Můj hlas Fanoušci hodnotí svou oblíbenou hru [his] Fanoušci vypadají špatně.“

Jedna bomba s recenzemi zaznamenanými na obrazovce zní: „Nejdřív jsem si myslel, že se mi tato hra líbí, ale pak jsem se podíval na Dunkeyho video o ní a pak jsem si uvědomil, že tato hra je opravdu špatná.“ Další říká, že autor „neměl na hru svůj názor, dokud neviděl Dunkeyho recenzi [they] Dospěli jsme k závěru, že tato hra není dobrá“, než navrhneme čtenářům, aby se podívali na další videa Dunkey.

I když všechny tři tyto recenze již nejsou na Metacritic, Kotaku Našel také spoustu dalších, kteří byli stále vzhůru akustické hranice Překvapivá série uživatelských recenzí PS5.

Později Dunkey přidal do svého vlákna další tweet: „Konečně zůstalo více pozitivních recenzí než negativních (a 90 % fanoušků Sonic opustí obojí) a nikdy jsem neměl v úmyslu posílat bombové recenze.“

Odlišný akustické hranice Uživatelské recenze odkazují na Dunkey, včetně perfektního skóre z „Dunkeywaswrong“, které jej nazval „nejlepší 3D Můj hlas Kde Sonic dobrodružství 2. Jiný uživatel napsal: „Fanoušci Dunkey hodnotí odstřelování, jen zvyšují skóre ;).“ Uživatel Shaydows napsal, že „by tomu dali 8, ale díky fanouškům Dunkey jsem to musel změnit na 10.“ Krátký příběh, další příklad fanoušci videoher používají Metacritic jako ideologické bojiště.

Kotaku Požádal jsem Videogamedunkey o komentář.

V době psaní této zprávy akustické hranice Má uživatelské metaskóre 8,5 na PS5, 8,5 na PC a 8,3 na Xbox Series X.