Odpovědi New York Times Crossword 20. října 2023

Páteční hádanka – Toto je šestá křížovka Jacoba McDermotta v New York Times, a přestože většinou vymýšlel úterní a středeční hádanky, není žádný troškař ani v beztematické páteční sekci.

Dnešní rébus je jeho druhou páteční křížovkou a naplnil ji několika záživnými záznamy. Nemusím vám říkat, co to je; Najdete to pro sebe a možná se vám budou líbit i některé věci, které jsem měl to potěšení dělat.

To je to hezké na hádance, která má spoustu odpovědí. Je tu něco pro každého.

Obtížný důkaz

21 A. Ani nedokážu popsat, jakou jsem měl radost, když jsem v křížovce viděl slovo BENDY. Když byly moje děti malé, měli jsme tendenci používat slova, která byla spíše popisná než vhodná, jako „chtěl bych lízátko s džusem, prosím“. V jednu chvíli jsem svým dětem koupila houpačku na dvorek, a když se mě prodavačka zeptala, jaký typ sedátka k houpačkám chci, nenapadl mě přesný název, tak jsem jí řekl, že to chci. být ohýbaný typ. Na druhém konci telefonní linky bylo chvíli ticho a pak se zeptala: „Myslíš flexibilitu?“

32 A. Ten termín jsem si nepamatoval Chyba stranyale pokud by někdo vylil drink na jiného účastníka nebo tančil na gauči hostitele, jak říká průvodce, myslím, že bych to považoval za faul.