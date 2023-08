Obvinění vývojářského týmu Genshin Impact Zelda „Clone“ plakala

Když byla světu původně odhalena gacha hra Genshin Impact, objevilo se mnoho přirovnání k The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Někteří ho dokonce obvinili, že jde o „klon“ Linkova nového dobrodružství v otevřeném světě.

Nyní, po několika letech, Poté, co hra nasbírala miliardyPrezident MiHoYo, Liu Wei, se zamyslel nad touto fází herního života na nejnovější akci „Genshin Impact FES“ – uvedl, jak hrdý byl tým, když původně spustil uzavřenou beta verzi, ale komentáře a „nedorozumění“ nakonec vyvolaly některé kolegy. v slzách.

I když se Wei konkrétně nezmínil o Zeldě, zmínil se o raných fázích odhalení projektu – nazval jej „bezprecedentní krizí“. Jak si možná pamatujete, fanoušek Zeldy v době odhalení zašel tak daleko, že na protest proti podobnostem mezi Genshin Impact rozbil svůj PlayStation 4. Zde je to, co řekl Wii na základě hrubého překladu od @tokinohikaru_00 na Twitteru (přes Nintendo Everything):

„Když jsem uvedl uzavřenou betu, byl jsem velmi hrdý, plný naděje a myslel jsem si, že jsme udělali dobře, ale odezva na uzavřenou betu byla, jako by se lišila od našich předpokladů, byla prostě jiná. Takže když jsme to udělali uzavřená beta, měli jsme bezprecedentní krizi. Všichni jen sledovali uzavřené demo video a řekli: „Opravdu nerozumíme tomu, o co se Genshin snaží.“ Moc tomu nerozuměl a došlo k mnoha nedorozuměním. Takže v té době se v našem týmu všichni opravdu báli. Pamatuji si mnoho mladých kolegů, kteří pláčou a říkají mi: ‚Proč se to děje? Co jsem udělal špatně?‘ Ale to je nevinnost mládí – dá se říct, že se nebojíme.Mysleli jsme a jednali.

Vývojář miHoYo již dříve přiznal, že byl inspirován hrou Breath of the Wild, ale vždy trval na tom, že jde o „úplně jiný“ zážitek. A i když to před uvedením hry nebyl příliš příjemný zážitek, Genshin Impact se stal živou akční silou.

Pokud jde o slíbené vydání Switch, zdá se, že se na něm pracuje. Aktualizace z května minulého roku naznačuje, že projekt je stále ve vývoji pro hybridní platformu Nintendo, ale od té doby nebyly žádné aktualizace. Zvěst z roku 2021 naznačila, že tato verze mohla mít nějaké technické problémy.