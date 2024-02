Nový pohled na hru exkluzivní hry Rise of the Ronin pro systém PS5 – State of Play 2024

Samurajská hra Team Ninja s otevřeným světem, Rise of the Ronin, byla ústředním bodem prvního PlayStation State of Play od Sony v roce 2024, během kterého vývojář podrobně diskutoval o boji a také o průzkumu.

Rise of the Ronin byl oznámen v září 2022 jako exkluzivní konzole PlayStation 5 od studia stojícího za Wo Long: Fallen Dynasty, Nioh a Dead or Alive. Hra pro jednoho hráče bude vyprávět příběh nespoutaného samuraje cestujícího do Japonska na konci 19. století – bouřlivého období občanské války, kdy se období Edo chýlí ke konci.

Rozšířený trailer k Rise of the Ronin State of Play

Datum vydání 22. března 2024 bylo oznámeno na The Game Awards v prosinci 2023 spolu s trailerem slibujícím dramatický příběh a spoustu plynulého hraní. Hráči mohou používat katanu a střelné zbraně k porážce nepřátel a používat parkour a kluzáky k procházení světa.

V příspěvku na Blog PlayStation, Fumihiko Yasuda, producent a ředitel hry v týmu Ninja, podrobně popsal možnosti průchodu Rise of the Ronin's Reform, bojové mechanismy a vývoj vztahů mezi postavami na základě vašich akcí. Pokud jde o volbu hráče, Yasuda řekl: „V určitém okamžiku v novém traileru vidíme, jak se hráč rozhodl pomoci postavě jménem Igashichi v boji se skupinou nepřátelských stráží. Tato volba pomoci vytváří pouto mezi těmito postavami, umožňuje hráčům dostat se poznat Igashichiho hlouběji a odemknout herní funkce.“ Tyto volby budete moci provádět s dalšími postavami, jako je Ryoma Sakamoto, který byl zdůrazněn v předchozím traileru.

„S kým se rozhodnete navázat vztah, ovlivňuje to, jak se příběh vyvíjí. Spojení s jednou postavou před druhou však nemá žádné nevýhody. Přemýšlejte o tom v příští hře jinak.“

Kromě Rise of the Ronin představil PlayStation také Stellar Blade a řadu dalších her. Přejděte sem a podívejte se na vše, co bylo oznámeno v dnešním stavu hry.

Wesley je britským redaktorem zpravodajství IGN. Najdete ho na Twitteru na @wyp100. Wesleyho můžete kontaktovat na adrese [email protected] nebo důvěrně na adrese [email protected].