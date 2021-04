Nevládní organizace požadují, aby jaderná energie byla zahrnuta do klasifikace Evropské unie: Jaderná politika

7. dubna 2021

Skupina 46 nevládních organizací z 18 zemí zaslala Ursule von der Leyen, předsedkyni Evropské komise, výzvu k zařazení jaderné energie do klasifikace udržitelných investic Evropské unie. Tvrdí, že odstranění jaderné energie by posílilo „zjevně nedostatečnou“ strategii k dekarbonizaci ekonomiky regionu.

(Obrázek: Pixabay)

The Mluvený projev„Ze dne 27. března naznačuje, že i přes vědecká hodnocení, která ukazují, že k řešení změny klimatu je nezbytná jaderná energie, získala Evropská komise„ omezené uznání “. To, jak říká, „je přinejlepším paradoxem a určitě to selže.“

V dopise se uvádí, že „iracionalitu v některých rozhodnutích mnoha členských států – a stále více i Výboru – zaměřených na přirozený vývoj jaderné energie lze vysledovat zpět do médií a politického zacházení s jadernou energií.“ Říká, že to bylo nedávno prokázáno při vzpomínce na nehodu ve Fukušimě Daiiči a opakovaném nepravdivém tvrzení o jejích účincích na zdraví.

„Jeho přetrvávající mnohostranné narušení bránilo zavádění jaderné energie, která je v Evropské unii zdrojem nízkouhlíkové energie číslo jedna, a přinutilo nás udržovat stanice na fosilní paliva připojené k internetu, což brání našemu úsilí v boji proti změně klimatu a zachování energetické suverenity v Evropě a snížit znečištění ovzduší.

“Veřejnost byla zaváděna nepravdivými informacemi o jaderné energii, jejíž názor byl vyvolán strachem, což vedlo k situaci, kdy politici a politici dlouhodobě hledají a uspějí v odstavování čistých a bezpečných zdrojů jaderné energie a v eliminaci plánovaných zdrojů.” přijali systematické překážky rozvoje energie. “Protože vědecké důkazy jsou stále přemoženy mýty, které se kolem toho stavěly.”

Nevládní organizace požadují, aby všechny nízkouhlíkové zdroje energie byly v probíhajících i budoucích diskusích na úrovni Evropské komise, včetně klasifikace, považovány za rovnocenné. Rovněž vyzývají Evropskou unii, aby podpořila posouzení všech možností založené na důkazech a informovala „vědecky přesná fakta“ o jaderné energii.

Pokud například jaderná energie není zahrnuta do klasifikace EU, „budeme muset převzít odpovědnost za prosazování strategie, která je zjevně nedostatečná k dekarbonizaci našich ekonomik, a tím k ochraně klimatu a populace“.

Projev končí slovy: „Těšíme se, až Evropská unie bude pod vaším vedením svědkem vyvážených a promyšlených rozhodnutí ve prospěch všech jejích národů a že obnoví informovaný přístup k vědě, který vytvořila velká unie států.“

Podepsalo jej 46 nevládních organizací z 18 zemí – Austrálie, Belgie, Kanady, Dánska, Finska, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska, Norska, Filipín, Polska, Jižní Koreje, Švýcarska, Švédska, Tchaj-wanu, Spojeného království a Spojené státy americké. .

Rostoucí výzvy k podpoře Evropské unie v oblasti jaderné energie

Zpráva nevládních organizací přichází v patách dopisu, který minulý měsíc zaslali vedoucí představitelé sedmi členských států Evropské unie – České republiky, Francie, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenské republiky a Slovinska). Píšou, že rozvoj jaderného sektoru EU „je zpochybňován řadou členských států navzdory jeho nepostradatelnému příspěvku k boji proti změně klimatu, jakož i rozšiřování nevyužitých synergií mezi jadernou a obnovitelnou technologií“.

V únoru napsala von der Leyenová skupina 13 odborových svazů zastupujících energetické a jaderné pracovníky v Belgii, Bulharsku, Finsku, Francii, Maďarsku a Rumunsku. Uvedli, že vyloučení jaderné energie by mělo nejen negativní dopad na evropský jaderný průmysl, ale ovlivnilo by to také odvětví náročná na elektřinu.

V lednu napsala bruselská koalice nevládních organizací WeCARE Evropské komisi, Parlamentu a Radě, aby požadovaly „vhodnější posouzení jaderné energie na úrovni EU“ pro větší předpokládaný podíl budoucnosti pro ultra nízkouhlíkovou energii. Mix ve spojení s obnovitelnými zdroji, „čímž se zabrání účinku blokování plynu“.

Závěrečná doporučení ke klasifikaci EU zveřejnila skupina technických odborníků (TEG), která radí Evropské komisi ohledně udržitelného financování v březnu loňského roku. Jednalo se o směrnice, které mají pomoci investorům a společnostem plnit ohlašovací povinnosti vůči danému rámci. Tým TEG pro klasifikaci dospěl k závěru, že existují jasné důkazy o tom, že jaderná energie významně přispívá ke zmírňování změny klimatu. V tomto bodě však také dospěl k závěru, že „důkazy o jaderné energii jsou složité a v kontextu klasifikace je obtížné je posoudit“, pokud jde o potenciálně významné poškození jiných environmentálních cílů. Doporučila potřebu rozsáhlejších technických prací.

Výbor následně požádal Společné výzkumné středisko (JRC) o vypracování technické zprávy o aspektech „malého poškození“ jaderné energie. Zaměřila se na dopady celého životního cyklu jaderné energie z hlediska současných a potenciálních dopadů na životní prostředí napříč všemi cíli, se zaměřením na nakládání s jaderným odpadem a vyprodukovanými radioaktivními látkami. Kopie zprávy SVS, která byla minulý měsíc zveřejněna do tisku, dospěla k závěru, že jaderná energie nepoškozuje lidské zdraví ani životní prostředí více než jakákoli jiná technologie na výrobu energie, která je považována za udržitelnou.

Zkoumány a napsány zprávami World Nuclear Energy News