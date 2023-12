Nejvíce frustrující chyba v Baldur’s Gate 3 na PS5 byla konečně opravena

Velké hry, jako je Larianův vlastní Leviathan Baldur’s Gate 3, vyrobené z bezpočtu do sebe zapadajících částí, které drží pohromadě technologická magie a modlitby, nás nikdy nepřestanou udivovat. I po několika dalších letech vývoje v Early Access, pěti hlavních záplatách a 15 hotfixech od uvedení v srpnu samotného, ​​stále existují chyby, které je třeba odstranit v tom, co skutečně vypadá jako první „RPG nové generace“. Problém, který od spuštění trápí miliony hráčů, byl údajně vyřešen; Bavíme se o společnících, kteří občas po hráčské postavě neskočí správně.

Každý, kdo někdy hrál BG3, se pravděpodobně setkal s drobnou nepříjemností, když společník nesledoval družinu na mírném svahu nebo nerovném terénu. Na vině je často postava s nízkou obratností, která se nemusí spustit automaticky, ale bude dokonale schopna zacelit mezeru, jakmile hráč převezme přímou kontrolu. Tato základní oprava pravděpodobně udělá zázraky pro náš kolektivní krevní tlak.

Hotfix 15 Nyní je k dispozici a nabízí mnoho dalších oprav pro srážky a překážky. Hráče v Japonsku nebo ty, kteří se učí, může zajímat, že podpora japonštiny je nyní k dispozici na PS5. Byl zjištěn problém s pamětí, který může nastat při zavírání kontejnerů pomocí konzoly, což dále zvyšuje výkon. Zbytek je zcela specifický a bude se pravděpodobně týkat pouze hráčů v sevření horečky Baldur’s Gate.

Řešilo se také to, co Larian hravě nazval „aférou Pinnochio“. Jak to popisuje vývojář, bylo to „místo, kde“ se rozšiřují nosy (a tváře) postav v kině. Náhodou také přijdou o oční bulvy a jejich důlky se promění v prohlubně masa.“ Astarion souhlasí.