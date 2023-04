Nejlepší luxusní hotely v Praze, Česká republika

Praha, Také známé jako „stověžaté město“, je to město plné ohromující architektury a historických památek. Jako domov a bývalé místo koncertů Mozarta a slavných českých skladatelů má tato evropská destinace bohatou hudební historii. Praha je plná barokních, románských, gotických a středověkých architektonických prvků vetkaných do řady jejích dominant, jako je Pražský hrad, orloj a katedrála sv. Víta. Projděte se přes Karlův most, naskytne se vám malebný výhled na řeku Vltavu a nasajte historii 10. století na Staroměstském náměstí, které kdysi sloužilo jako hlavní pražské tržiště. Prožijte dny kocháním se krásou, která vyzařuje ze všech koutů Česká republika Hlavní město a vaše noci v jednom z těchto luxusních hotelů pro luxusní pobyt.

Nejlepší luxusní hotely v Praze

Mandarin Oriental Prague

Jeden z nejlepších hotelů ve městě stovek věží je Mandarin Oriental Prague, 5hvězdičkový hotel na Malé Straně v docházkové vzdálenosti od Karlova mostu, Pražského hradu a Staroměstského náměstí. Nachází se v bývalém areálu kláštera ze 14. století a nabízí vlastní lázně a fitness centrum. Hotelová restaurace Spices nabízí asijskou kuchyni a nabízí bar, salonek a posezení na venkovní terase. Pokud plánujete akci, romantickou večeři nebo degustaci vína, zamilujete si soukromou restauraci umístěnou v podzemním vinném sklepě vyzděném cihlami a se studnou ze 14. století. Hotelové pokoje a apartmá jsou moderní a prostorné a zahrnují luxusní vybavení, jako je povlečení z husího peří, nabídka polštářů pro pohodlí na míru a kávovar na espresso. Větší pokoje mají vlastní balkon a výhled na Pražský hrad, Malou Stranu nebo do hotelových zahrad.

Four Seasons Hotel Praha

Jste v klíně luxusu Four Seasons Hotel Praha, pětihvězdičkové ubytování naproti Vltavě v Praze na Starém Městě. Budova byla dříve barokní stavbou ze 16. století. Four Seasons Hotel nabízí panoramatický výhled na Malou Stranu, Karlův most a Pražský hrad ze své japonské a italské restaurace s balkony s výhledem na vodu. Chcete-li jedinečný zážitek, udělejte si výlet na soukromé hotelové lodi po historických památkách a působivé architektuře. Tato luxusní nemovitost má fitness centrum, lázně a concierge, bezplatné Wi-Fi a aktivity vhodné pro rodiny, aby se děti během vaší dovolené zabavily. Okázalá atmosféra se rozšiřuje i do okázalých pokojů, které nabízejí dostatek prostoru, kvalitní zařízení a neuvěřitelný výhled na město a vodu.

Alchemist Grand Hotel

jako host na Alchymista Grand Hotel PrahaUprostřed nádherných lustrů a detailních zlatých akcentů na zařízení a architektuře interiéru se budete při check-inu cítit jako králové. Hotel Malá Strana má luxusní pokoje s bezplatným Wi-Fi, espresso kávovary, minibary a mramorovými koupelnami s dešťovou sprchou. Luxusnější pokoje mají klenuté stropy a více ložnic. Zamilujete si, že budete v docházkové vzdálenosti od Pražského hradu, katedrály sv. Víta a Karlova mostu. Po dni stráveném prohlídkou centra města se vraťte do hotelového wellness centra, kde máte přístup do lázní, sauny, fitness centra a bazénu. Na konci dne si můžete pochutnat na vynikajícím italském jídle v hotelové restauraci, která nabízí i českou kuchyni.

Hotel Aria

Hotel Aria Je to úžasný butikový hotel s dokonale udržovanými zahradami. Pokoje pro hosty vzdávají hold pražské hudební historii a každý prostor je ovlivněn slavným skladatelem nebo hudebníkem, včetně Mozarta a Elvise. Každý pokoj má luxusní výzdobu podle představ slavných italských návrhářů interiérů. Zamilujete si luxusní vybavení pokoje, které zahrnuje iPad, Apple TV, vanu a dešťovou sprchu a prémiový reproduktorový systém. Milovníci hudby budou rádi trávit čas v hudební knihovně s recepcí, která vám pomůže najít perfektní výběr. Hotel Aria má také filmovou místnost, fitness centrum, střešní terasu a vlastní restauraci ve stylu Art Deco. Jako host luxusního hotelu budete mít vyhrazený soukromý vchod do Vrtbovské zahrady.

Hotel Grand Mark

Hotel Grand Mark Je součástí Leading Hotels of the World a má velkolepou budovu magicky osvětlenou reflektory a majestátně stojící nad nedotčenou krajinou. Všechny pokoje jsou jedinečné a mají spoustu teplých a útulných prostor a moderní koupelny s dešťovou sprchou. Prezidentské apartmá je nejluxusnějším z pokojů a má dvě ložnice, balkon s vířivkou, úžasný výhled na město, krb, obrovský jídelní stůl a plně vybavenou kuchyň. Kromě stravování na pokoji má The Grand Mark bohémskou restauraci s venkovním posezením, bar a salonek. V hotelových lázních je malý bazén s vodoléčbou, sauna a parní lázeň, takže si můžete odpočinout po prohlídce srdce Prahy, Václavského náměstí a Starého Města.

Hotel Zlatá studna

Na skvělém místě na Malé Straně je Hotel Zlatá studna, která je v docházkové vzdálenosti od Pražského hradu, Karlova mostu a Staroměstského náměstí. Pokoje a apartmá mají elegantní renesanční výzdobu s jedinečnými architektonickými prvky, jako jsou odhalené dřevěné trámy. Budete si užívat výhled na centrum města a klidně spát na posteli Saffron, která obsahuje přírodní materiály, jako je kašmír a borovice. S hosty je zacházeno jako s královskou hodností s bezplatnými nápoji v Club Lounge, welcome drinkem, lahví vína, asistencí při vybalování, iPadem na pokoji, nabídkou polštářů a povlečení, službou rozestýlání a službou concierge. CODA, která se nachází v hotelu Golden Well, je jednou z nejlepších restaurací ve městě. Zamilujete si císařovu snídani, která se podává vedle postele a je dodávána s lahví šampaňského.

Augustina

Augustina Marriott Luxury Collection Hotel se nachází v centru Malé, v blízkosti hlavních pražských atrakcí. Pětihvězdičkové ubytování je připojeno k historické budově, ve které sídlí klášter ze 13. století a barokní kostel sv. Tomáše. Pokoje jsou jednoduché a pohodlné, s výhledem na město a Pražským hradem. Jedinečně zařízená apartmá působí okázale, s výzdobou připisovanou historii města, jako jsou nástěnné malby a dveře v klášterním stylu. 3patrové apartmá se nachází v budově, která byla kdysi astronomickou věží, takže nabízí skvělé panoramatické výhledy. Nejprostornějším a nejluxusnějším pokojem pro hosty je Prezidentské apartmá, které získalo řadu cestovatelských ocenění a vyznačuje se moderním minimalistickým designem. Večeřet pod širým nebem spolu s výhledem na město v hotelové restauraci nebo si rezervovat soukromou akci v historickém pivovarském baru s přírodním kamenem.