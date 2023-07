Měli by mi zaplatit za otázky ohledně ‚Gladiator 2‘ – IndieWire

Russell Crowe chce něco objasnit: Není v „Gladiátoru 2.“

Nadcházející pokračování Ridleyho Scotta, které se odehrává dvě desetiletí po událostech oscarové klasiky, má hrát Paula Mescala jako vycházejícího člena rumunské vládnoucí třídy. Crowe si nezopakuje svou ikonickou roli Maxima, který zemřel na konci prvního filmu. To ale nezabránilo tomu, aby se ho lidé na film zeptali.

Na tiskové konferenci na filmovém festivalu v Karlových Varech (via rozmanité), Crowe si stěžoval na množství času, které tráví odpovídáním na otázky o filmu, se kterým neměl nic společného.

„Měli by mi zaplatit za množství otázek, které dostávám ohledně filmu, ve kterém nejsem,“ řekl Crowe. „Nemá se mnou nic společného. V tomto světě jsem mrtvá. Šest stop pod ní. Ale přiznávám, že tam je jistý nádech žárlivosti, protože mi to připomíná, když jsem byl mladší, a co to pro mě znamenalo život.“

Pokračoval: „Nevím nic o obsazení, nevím nic o zápletce. Jsem mrtvý! Ale vím, že kdyby se Ridley rozhodl udělat pokračování příběhu, více než 20 let Později k tomu musel mít velmi pádné důvody. Nedokážu si představit, že by tenhle film mohl být něco jiného než úžasný.“

Není to poprvé, co se Crowe veřejně distancoval od Gladiátora 2. V dalším nedávném rozhovoru popřál obsazení a tvůrčímu týmu hodně štěstí, ale objasnil, že film nezahrnuje jeho postavu.

„Jsem si jistý, že se mě v určitou chvíli budou chtít na něco zeptat, ale nějakou dobu se o ničem nezmínili,“ řekl Crowe. „Je to rozšíření vyprávění, ale jde mnohem dál než Maximus, takže mě ve skutečnosti vůbec nezahrnuje. Slyšel jsem, že mladý Fulla Paul je dobrý chlap a přeji mu hodně štěstí. Myslím, že kde naberou příběh o mladém Luciovi, který přebírá roli císaře. Myslím, že je to nápad velmi chytrý ve světě filmu, který jsme vytvořili.“