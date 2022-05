Vysoká hladina cholesterolu v krvi: Varovné signály, které naznačují vysokou hladinu cholesterolu v krvi a způsoby, jak ji snížit

Změny životního stylu jsou zásadní, pokud máte v těle vysokou hladinu cholesterolu.

Dieta a fyzická aktivita významně přispívají k regulaci hladiny cholesterolu u člověka.

Zde je několik zdravých receptů, které vám mohou skutečně pomoci snížit hladinu cholesterolu:

rajčatový guláš

Vezměte dvě středně velká rajčata a nakrájejte je na čtvrtiny. Rajčata dejte do hrnce a přidejte nakrájený česnek, zázvor a garam masalu. Přidejte vodu a tuto směs vařte 15-20 minut. Rajčata dobře rozmačkejte a směs přeceďte do jiné mísy. Rajčatový vývar přecedíme s trochou oleje a kmínem. Jezte to horké.

Ječná polévka

Vezmeme ječmen a čočku a řádně očistíme. V tlakovém hrnci přidejte trochu oleje nebo másla a přidejte kmín, cibuli a česnek. Všechny tyto ingredience chvíli smažte a poté přidejte čistý ječmen a čočku. Vařte pod tlakem 15 minut a poté dochuťte lístky koriandru a černým pepřem.

Chilla Besan nebo vaječná omeleta

Besan je skvělé jídlo pro ty, kteří mají vysoký cholesterol. Abyste mohli jíst toto vysoce výživné jídlo, můžete si udělat jednoduchý recept. Do mísy vezměte 3 lžíce semínek kmínu, černý pepř a sůl. Všechny tyto ingredience smícháme s vodou a trochou tvarohu. Do této směsi můžete přidat rajčata, špenát, cibuli, sladkou papriku a drobně nakrájenou zeleninu dle vlastního výběru.

Směs nechte 15 minut a poté z ní na pánvi vytvořte chilli jako palačinku. Dobře ji opečte z obou stran.