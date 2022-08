Tipy na zdravou stravu: 5 každodenních potravin, které vám mohou pomoci přestat mít hlad – doporučují odborníci

Jste někdo, kdo má neustále hlad? Pokud je odpověď ano, pak určitě víte, jak nepříjemný ten pocit může být. Neustálý hlad nejen že nás neustále mrzí, ale také skokově snižuje energii. To není vše. Vede také k předčasnému jedení nebo přejídání, což vede k nárůstu hmotnosti a dalším civilizačním chorobám. Ale přemýšleli jste někdy, proč máte neustále hlad? Zatímco někteří si mohou myslet, že je to kvůli stresu, skutečným důvodem je podle odborníků nedostatek výživy. Než se pustíme do podrobností, nejprve si ujasněme, co máme na mysli pod pojmem zdravé jídlo. Nejí vám do sytosti (což je také důležité!), ale naplňuje každodenní nutriční potřeby vašeho těla. A pokud neuděláte totéž, budete nakonec mít neustále hlad.

(Přečtěte si také: Zdravá strava: 7 zdravých alternativ k potenciálně škodlivým každodenním potravinám a nápojům)

Vysvětlení fenoménu celebrity na výživu Lovenet Batra Uvádí, že „návaly hladu způsobené hormony hladu v našem těle se objevují z různých důvodů. Chcete-li s nimi bojovat, musíte najít správnou léčbu, která stabilizuje energii v našem systému.“ Nejlepší způsob, jak stabilizovat energii, je ládovat se výživnými potravinami. Lovneet Batra se také na Instagramu podělila o některá jídla, která vám mohou pomoci omezit náhlé návaly hladu. podívej se.

Přečtěte si také: 5 občerstvení bez viny pro boj s večerními bolestmi hladu

Tipy na zdravou výživu: Zde je 5 potravin, jak potlačit náhlé návaly hladu:

mandle:

mandle Je považována za superpotravinu. Jsou bohaté na antioxidanty, vitamín E, hořčík, zdravé tuky, bílkoviny a vlákninu. Podle Lovneet Batra: „Je známo, že bílkoviny a vláknina zvyšují pocity plnosti. Studie také zjistila, že konzumace mandlí snižuje pocit hladu a zlepšuje obsah vitamínu E a mononenasycených tuků.“

(Přečtěte si také: Zdravá strava: Vyzkoušejte celozrnný banánový koláč a rafinovanou čokoládu bez cukru (video receptu uvnitř)

Kokosový ořech:

věděl jsi, Kokosový ořech Mohla by to být skvělá svačina k potlačení návalů hladu?! „O triglyceridech se středním řetězcem (MCT patří kyselina kaprinová, kaprylová, kapronová a laurová) v kokosu je známo, že rychleji spalují tělesný tuk a snižují chuť k jídlu, což má za následek automatické snížení příjmu kalorií,“ vysvětlil odborník na výživu. Zmínila také, že vysoký obsah vlákniny v kokosovém mase může také podporovat pocity plnosti, což může později pomoci zabránit přejídání.

Klíčky:

Dobré pupeny netřeba představovat. Vždy je to skvělá možnost, jak si dopřát a přitom dodržovat zdravý jídelníček. Luvneet Batra uvedla: „Klíčky Chana jsou bohaté na bílkoviny a vlákninu, díky kterým se budete cítit sytí.“ Kromě obsahu bílkovin v pupeny Pomáhá nám cítit se sytí po dlouhou dobu – déle trvá trávení bílkovin a také hladiny hormonu hladu v těle. Tyto faktory, jak poznamenala, „pravděpodobně pomohou jíst méně při příštím jídle.“

Mléko:

mléko popř chas Je skvělým zdrojem probiotik. Je bohatý na syrovátkový protein a pomáhá nám zůstat hydratovaní a sytí na dlouhou dobu. „Studie také ukazují, že vysoký obsah vápníku a bílkovin v jogurtu ovlivňuje chuť k jídlu a příjem energie,“ dodal odborník na výživu.

Zeleninová šťáva s lněným semínkem:

Zeleninová šťáva je užitečný nápoj. Ingredience (použité ve šťávě) vám pomohou nabít antioxidanty a vlákninu, která dále vyplavuje toxiny z těla. Pomáhá vás udržet sytými a podporuje lepší zdraví střev. „Doplňte dávku zdravých tuků lžící opečených lněných semínek,“ dodal Lovnat Batra.

(Přečtěte si také: Studie odhaluje, že zdravá strava může snížit riziko získané ztráty sluchu)

Nyní, když máte tyto tipy na zdravou výživu, doporučujeme vám je začlenit do svého jídelníčku a užívat si zdravý život. Ale vždy pamatujte, že umírněnost je klíčová.

Upozornění: Tento obsah včetně tipů poskytuje pouze obecné informace. V žádném případě nenahrazuje kvalifikovaný lékařský posudek. Více informací vždy konzultujte s odborníkem nebo se svým lékařem. NDTV nenese odpovědnost za tyto informace.