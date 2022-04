Nejhorší americká města pro život pro lidi se sezónními alergiemi

Fotografie : Brian Jackson ( akciový boj )

Po další dlouhé zimě nám teplé jarní počasí dalo důvod k nadšení. Ale teď, když je sezóna alergií v plném proudu, ti se sezónními alergiemi – někdy označovanými jako „senná rýma“ – si možná budou přát žít jinde. Konkrétně v místě, kde není sezóna alergií tak silná.

Ale kde to přesně je? A kam by se měli lidé se sezónními alergiemi vyhýbat? To jsou některé otázky Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA) snažil se odpovědět Výroční zpráva Allergy Capitals. Zde jsou jejich výsledky za rok 2022.

Co vzala v úvahu zpráva Allergy Capitals?

Abychom mohli seřadit, jak těžké je žít s alergiemi na jaře nebo na podzim v různých amerických městech, Považováno za AAFA Ve zprávě Allergy Capitals 2022 jsou zahrnuty následující faktory:

Desítky jarního pylu

Desítky pylových kapek

Užívání volně prodejných léků

Dostupnost atestovaných alergologů/imunologů

Data byla shromážděna ze 100 hustě obydlených metropolitních oblastí USA.

10 nejhorších měst pro lidi se sezónními alergiemi

Přestože více než 50 milionů Američanů žije s různými typy alergií, ne všichni jsou postiženi stejně. Zatímco někteří se s některými svěděním očí a smrkáním potýkají jen pár týdnů v roce, jiní se potýkají s měsíci únavy a únavy. Jiné závažné příznaky Někdy to může být vyčerpávající .

Pokud spadáte do této kategorie, víte, jak špatné to může být a proč by někdo mohl chtít řešit závažnost sezónních alergií, když uvažuje o přestěhování do nového města. A na základě Zpráva AAFATo znamená vyhnout se Scrantonu v Pensylvánii, který byl označen za hlavní město alergií 2022 v USA, díky:

Jarní pyl je nadprůměrný

Pokles pylu nadprůměrný

Méně certifikovaných alergologů/imunologů

Zde je úplný seznam 10 nejlepších těžší Města se sezónními alergiemi:

Scranton, Pensylvánie Wichita, Kansas McAllen, Texas Richmond, Virginie San Antonio, Texas Oklahoma City, Oklahoma Hartford, Connecticut Buffalo, New York New Haven, Connecticut Albany, New York

Top 10 měst pro lidi se sezónními alergiemi

Zatímco žádné město není podle AAFA bez alergií, toto ano nejméně náročné Pro osoby se sezónními alergiemi:

Fresno, Kalifornie Phoenix, Arizona Provo, Utah Denver, Colorado Sacramento, Kalifornie Portland, Oregon San Jose, Kalifornie San Francisco, Kalifornie Durham, Severní Karolína Seattle, Washington

můžeš Přečtěte si celou zprávu A podívejte se, kde se vaše město nachází webové stránky AAFA.