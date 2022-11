Návštěva Kamaly Harris na Filipínách vysílá do Číny zprávu o záměrech Spojených států

CNN

Filipínské souostroví známé svými tropickými prázdninami se tento týden stane středem politické pozornosti, když se viceprezidentka Kamala Harrisová stane nejvyšším americkým úředníkem, který navštíví jeho domovský ostrov.

Palawan je také domovem potápěčských letovisek Filipínská vojenská základna, kterou Harris navštíví v úterýPodle vysokého představitele administrativy ji umístila na okraj Jihočínského moře, kde Čína buduje vojenské základny – některé na ostrovech nárokovaných Filipínami – v jednom z nejvnějších známek jejích tichomořských ambicí.

Harris se setkal s prezidentem Filipín Ferdinand Marcos Jr V pondělí se očekává, že partneři projednají 21 nových projektů financovaných Spojenými státy, včetně dalších obranných základen po Filipínách na dosud nezveřejněných místech – což je signál pro Peking, že Washington navazuje užší vztahy s Manilou.

Bílý dům v prohlášení uvedl, že tyto projekty jsou součástí Dohody o rozšířené obranné spolupráci (EDCA) mezi oběma zeměmi, která umožňuje americkým silám využívat dohodnutá místa na Filipínách k provádění bezpečnostních cvičení a společného vojenského výcviku.

Ale obranné vazby mezi Spojenými státy a Filipínami sahají hlouběji.

Země bývala domovem dvou největších amerických vojenských zařízení v zámoří, jmenovitě Clark Air Force Base a Subic Bay Naval Base, které byly v 90. letech převedeny pod filipínskou kontrolu. Smlouva o vzájemné obraně podepsaná v roce 1951 je stále v platnosti a uvádí, že obě strany si budou pomáhat bránit se, pokud je jedna z nich napadena třetí stranou.

V pondělí s novináři, Harrisi Znovu potvrdili „neochvějný“ závazek Washingtonu k dohodě„Ozbrojený útok na lodě nebo letadla AFP v Jihočínském moři by vyvolal vzájemné obranné závazky Spojených států.“

Marcus Jr., sedící vedle Harrise, řekl novinářům: „Mnohokrát jsem řekl, že nevidím budoucnost pro Filipíny, která by nezahrnovala Spojené státy, a která vzešla z velmi dlouhého vztahu se Spojenými státy. .“

Vztahy mezi oběma zeměmi byly napjaté za bývalého filipínského prezidenta Rodriga Duterteho, Který během šesti let u moci usiloval o užší vztahy s Čínou.

Spojené státy a Filipíny se z těchto „těžkých let posouvají dál,“ řekl Gregory Boling, expert na námořní bezpečnost z Washingtonského centra pro strategická a mezinárodní studia.

Boling řekl, že Harrisova návštěva vysílá silnou zprávu o podpoře Filipínám, aniž by nutně ohrožovala Peking, protože Harris navštíví Palawan, který je blízko Jihočínského moře, ale nepatří mezi sporné ostrovy.

„Výhoda pro Spojené státy na Filipínách z vyslání zprávy, že ‚stojíme spolu v Jihočínském moři‘, daleko převyšuje jakoukoli skromnou frustraci, kterou by to mohlo způsobit v Pekingu,“ řekl Bowling.

Palawan Nejznámější je jako potápěčské a ostrovní útočiště, ale je také domovem letecké základny Antonia Bautisty v Puerto Princesa, filipínského vojenského velitelského stanoviště zodpovědného za obranu a hlídkování jeho vod kolem Spratlyho ostrovů.

Spratlyho ostrovy leží v jižní části vodní cesty o rozloze 1,3 milionu čtverečních mil – a Čína si je všechny nárokuje jako své suverénní území na základě své interpretace historických map.

Podle Asijské námořní iniciativy pro transparentnost mají Filipíny v sérii Spratly devět památek, zatímco Čína sedm. Ale Peking, který nazývá ostrovní řetězec Nansha, vybudoval a posílil mnoho svých nároků v řetězci, včetně Na místech budujte vojenské základny Jako Subi Reef, Johnson Reef, Mischief Reef a Fiery Cross Reef.

Naproti tomu pouze jeden z filipínských objektů má přistávací dráhu, Thito Reef.

Části regionu si nárokují i ​​další sousedé obklopující vodní cestu bohatou na zdroje, včetně Vietnamu. Tchaj-wanBrunej a Malajsie.

V roce 2016 soud v Haagu vládnout ve prospěch Filipíny v námořním sporu a dospěl k závěru, že Čína nemá žádný právní základ pro nárokování historických práv na většinu Jihočínského moře.

Navzdory rozsudku se Duterte pokusil a plánoval navázat užší vztahy s Pekingem Spolupráce při průzkumu ropy a zemního plynu v Jihočínském mořikrok, který rozdělil Filipínce ohledně legitimity umožnění ambicím Číny na sporném území.

Průzkumné dohody však byly oficiálně ukončeny v červnu 2022 kvůli ústavním výzvám A obavy o suverenitu Filipín, řekl bývalý ministr zahraničí Teddy Locsin Jr. před odchodem z úřadu pod Dutertem.

Od červnového nástupu do úřadu se Marcos Jr. snažil obnovit vztahy se Spojenými státy a obnovit přátelské kontakty s Čínou v ekonomických a bezpečnostních otázkách.

Na okraj schůzky APEC minulý čtvrtek se Marcos Jr. i čínský vůdce Si Ťin-pching shodli, že námořní otázky „nedefinují celistvost filipínsko-čínských vztahů“, uvedl filipínský tiskový tajemník.

Naše zahraniční politika odmítá padnout do pasti mentality studené války. „Naše zahraniční politika je nezávislá, vedená naším národním zájmem a závazkem k míru,“ řekl Marcos Jr.

Jako obranný spojenec Washingtonu a soupeřící nárok na rozsáhlé územní nároky Pekingu v Jihočínském moři hrají Filipíny důležitou roli jak ve strategii Washingtonu v regionu, tak v geopolitickém vzestupu Číny.

Rommel Banlaoi, prezident Filipínské společnosti pro čínská studia, řekl, že velkým posláním Marcose Jr. je posílit a modernizovat obranný systém země – s pomocí Spojených států – a zároveň navázat přátelský dialog s Čínou za účelem posílení ekonomických vztahů s Čínou. největší země na světě. obchodní partner.

„Zdá se, že filipínský prezident Marcos je otevřený myšlence pokračovat v pragmatické spolupráci v Jihočínském moři, aniž by ohrozil svou dlouhodobou pozici, pokud jde o územní otázky v Jihočínském moři,“ řekl Banlaoi.

Během své cesty na Filipíny se očekává, že Harris učiní řadu dalších prohlášení, včetně spolupráce USA s Manilou v oblasti čisté energie, kybernetické bezpečnosti, telekomunikací a zemědělství.

Dohody ukazují záměr USA v oblasti Tichomoří, ale odborník na Jihočínské moře uvedl, že Harrisova cesta na vojenskou základnu hrozí zhoršením případu Pekingu na potenciální filipínské náklady.

Anna Malindog-Oy, viceprezidentka Institutu strategických studií na Filipínách pro asijské století (ACPSSI), nazývá návštěvu „aktem provokace, burcování a podněcování“.

„Dostane moji zemi, Filipíny, do nejisté a nevýhodné pozice vůči Pekingu,“ Ona řekla.

Nemyslím si, že je to pro mou zemi užitečné. Je to podobné jako provokovat Peking na úkor mé země a nemyslím si, že by to bylo něco osvíceného a nacionalističtí Filipínci by byli šťastní.“