NASA, mise SpaceX: Astronauti vracející se domů z vesmírné stanice jsou rozptýleni mimo Mezinárodní vesmírnou stanici na pobřeží Floridy

Přihlaste se k odběru zpravodaje CNN Wonder Theory. Prozkoumejte vesmír se zprávami o úžasných objevech, vědeckém pokroku a dalších.





CNN

–



Čtyři astronauti nastoupili do kapsle SpaceX Crew Dragon a v pátek odletěli z Mezinárodní vesmírné stanice domů, čímž ukončili svůj téměř šestiměsíční pobyt na palubě orbitální laboratoře.

Astronauti — Jill Lindgren, Bob Hines a Jessica Watkins z NASA, stejně jako italská astronautka Samantha Cristoforetti s Evropskou kosmickou agenturou nebo ESA — se na rozloučenou objali s ostatními astronauty na vesmírné stanici a byli připoutáni ke své kosmické lodi kolem 10:00. Východní čas.

Kosmická loď Crew Dragon opustila svůj dokovací přístav na Mezinárodní vesmírné stanici kolem poledne EST Vykonala postupnou cestu domů směrem k okraji husté vnitřní atmosféry Země. Pak kapsle znovu zažehla své motory, aby se zorientovala, když se začala znovu vstupovat. Tento pohyb začal zpomalovat kosmickou loď z její orbitální rychlosti asi 17 500 mph (28 164 km/h). Tepelný štít chránil astronauty, když ohnivý nálet směrem k Zemi zahřál vnější povrch kosmické lodi na více než 3000 stupňů Fahrenheita (1650 stupňů Celsia).

Pak oblak padáků zpomalil jeho sestup dále, než dosáhl sestupu u pobřeží Jacksonville na Floridě, těsně před 17:00 ET. Záchranné lodě čekaly poblíž a vytáhly kosmickou loď z vody, což umožnilo astronautům vystoupit z kapsle a poprvé se nadechnout čerstvého vzduchu asi za 170 dní.

Tato mise nazvaná Crew-4 vytvořila historický precedens, protože Watkinsová se stala první černoškou, která se připojila k posádce vesmírné stanice na delší pobyt.

Během svého pobytu astronauti prováděli vědecké experimenty, včetně výzkumu, jak pěstovat zeleninu ve vesmíru bez půdy, a zkoumání účinků vesmírných letů na lidské tělo.

Tyto experimenty jsou navrženy tak, aby pomohly astronautům pochopit, jak by si jednoho dne mohli vypěstovat vlastní jídlo a jak mohou jejich těla interagovat při misích hlouběji do vesmíru, jako jsou plánované lunární mise NASA Artemis, řekl Watkins minulý týden na tiskové konferenci.

„Bylo skvělé, že jsem mohl vejít do jednotky Columbus a přičichnout k listům rostlin a růstu rostlin,“ řekl Watkins novinářům.

Cristoforetti, která byla na předchozí misi na vesmírné stanici v letech 2014-2015, je jedinou ženou ve sboru astronautů Evropské kosmické agentury a sama se na této misi zapsala do historie. Minulý měsíc nastoupila do funkce velitelky vesmírné stanice a stala se tak první Evropankou, které se to podařilo.

Cristoforetti také provedl v červenci výstup do vesmíru za účelem jeho zveřejnění malý satelit A práce spočívá v instalaci nové robotické paže na vnější povrch vesmírné stanice.