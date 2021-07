Nadia z „American Pie“ má dnes úplně jinou práci. Teď ji uvidíme.

Každá generace má zřetelnou komedii dospívání, od zvířecí dům v sedmdesátých letech až Lady Bird V roce 2010. Pokud jste dospěli na přelomu tisíciletí, určitě si to pamatujete Prci, Prci, Prcičky. Film z roku 1999 vyprávěl známý příběh – skupina teenagerů, kteří před koncem střední školy přijdou o panenství – a přesto to byla posádka filmu, nikoli zakázané vtipy, které z něj udělaly fenomén popkultury.

Zahrnuje hvězdné obsazení Jason BiggsA Chris KleinA Natasha LyonA Tara ReadA Alison HanniganA Mina SuvariA Eugene Levya mnoho A-seznamů v té době. Ale pro jednu herečku, Shannon ElizabethFilm hrál vynikající roli. Hraje Nadii, atraktivní českou forexovou studentku, následovanou filmovým hrdinou Jimem (Biggs), a rychle se stává sexuálním symbolem doby. Dnes žije úplně nový život s úplně jiným zaměstnáním – čtvrtou významnou změnou v její kariéře od jejích raných dob v zábavě. Čtěte dále, uvidíte Shannon Elizabeth a zjistíte, na co se chystá!

Shannon vyrostl v Texasu, ale krátce po maturitě se přestěhoval do New Yorku, aby se stal modelkou. Netrvalo dlouho a přestěhovala se zpět do Los Angeles, aby podepsala smlouvu s Ford Models a později s Elite. Během této doby začala chodit na hodiny herectví s partou trenérů, získala agenta a nakonec se začala objevovat v televizních pořadech a filmech.

Shannon získala svou první televizní roli v roce 1996 a hrála Nadii Prci, Prci, Prcičky V roce 1999 má od té doby v Hollywoodu stálý proud práce. Po útěkové roli ve špinavé komedii se objevila ve filmu Toto je show 70. letA Love Actually, Jay and Silent Pop Strike Back, strašidelný filmA samozřejmě, Prci, Prci, Prcičky pokračování. Její poslední vydání bylo v roce 2019, kdy hrála Jay a tichý Bob se restartují. Dnes má v postprodukci dva projekty, což znamená, že pravděpodobně můžeme v blízké budoucnosti počítat s tím, že uvidíme více herců.

Ačkoli Shannon byla zaneprázdněna herectvím, měla také kariéru Nejlepší pokerový hráč celebrit لاعب V letech 2005 až 2010. Během této doby údajně navštěvovala Las Vegas třikrát měsíčně, aby mohla soutěžit v pokerových hrách s profesionálními hráči. V roce 2005 se zúčastnila hlavní události World Series of Poker 2005. Následující rok vyhrála 55 000 $ na turnaji Celebrity Tour v Caesarově paláci a porazila tak 83 dalších umělců a hráčů pokeru.

Shannon vždy vyjadřovala svou lásku ke zvířatům a v roce 2001 založila neziskovou organizaci na záchranu psů a koček s názvem Animal Avengers. O deset let později se rozhodla rozšířit svou práci v oblasti práv zvířat tak, aby zahrnovala ochranu divoké zvěře, a vyvinula zvláštní vášeň pro boj proti pytlácké krizi v Africe.

Daleko od Hollywoodu nyní Shannon žije v Kapském Městě v Jižní Africe a jejím jménem vede organizaci pro záchranu zvířat. Shannon Elizabeth Foundation pracuje na podpoře úsilí o zachování V tomto regionu se zvláštním důrazem na boj proti lovu velké zvěře.

