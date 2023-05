Do Deštné vede příběh rodiny imigrantů

Zanechte komentář k tomuto příběhu Komentář

Malý stolek se sedmi židlemi se perfektně hodí pod baldachýn hořkosladké jabloně. Jeden bratranec nesl sendviče se šunkou a ředkvičkami, další následoval jemný rodinný dort s porcelánem a vanilkovým krémem a balancoval na malé pěšině přes úzký, ale rychlý potok. „Všechny ty potíže pro nás, neměli byste, prosím, můžeme pomoci, co můžeme dělat?“ Jak moje matka, tak já, v dokonalém sboru našich lidí, jsme se naučili donekonečna odolávat povyku, který dělali kvůli našemu příjezdu.

Byli jsme v Deštné, sedmistém městě v jižních Čechách v České republice, kde byli Dvořákové po generace vesnickými kováři.

Byl to výlet na poslední chvíli, protože jsem věděl, že můj nejstarší syn dokončil své finále o něco dříve a moji rodiče ten týden navštíví jejich rodné město.

Říkám ano, jak jen to bylo možné, od té doby, co moje tchyně loni upadla do kómatu, čímž se rodina dostala do smyčky smutku: Proč spolu netrávíme více času? Proč nenavštívíme její rodné město v New Yorku, abychom se podívali na pláž, kde se naučila milovat surfování? Ulice, na které vyrostla?

Naše děti jsou odloučeny od svých prarodičů na západním pobřeží, což je stav společný pro velkou část Washingtonu. Snažíme se scházet o svátcích a jiných zvláštních příležitostech. Ale jak lidé stárnou, návštěvy jsou méně časté a touha propojit a zachovat jakýkoli smysl historie se stává naléhavější.

Moji rodiče odjeli z Prahy v roce 1968 do Ameriky a každých pár let navštěvovali rodnou zemi a rodinu, kterou za sebou zanechali. Moje děti si pochutnávají na svých příbězích o zpustošení, které komunismus způsobil v naší rodině, o otcově nucené službě v Rudé armádě a létech strávených prací na jejich rodinných farmách. READ Hlavy států Lotyšska, Polska, České republiky a Slovinska byly v Kyjevě poctěny statečností.

Moji rodiče byli vítáni jako uprchlíci. To byla Amerika v roce 1968, ne dnes.

„Byli jsme na lešení, tři nebo čtyři patra nahoře, když se lano přetrhlo,“ vyprávěl otec klukům, když jim dával pár zajímavostí ze svých zednických dnů v Praze.

„Jestli náhodou uvidí ty budovy?“ Myslel jsem.

Toto je nevyhnutelný myšlenkový proces v každé rodině imigrantů.

Od narození chlapců zvažuji generační dopad našeho příběhu o imigrantech. Byl jsem na výletě před 10 lety, ale bylo jim 6 a 8 let. Milovali české cukroví, tramvaje a hrady, ale nebyli dost staří, aby pochopili kontext vyprávění svých prarodičů. Rodina, kterou po sobě zanechali.

Obřad průchodu je letní návštěva staré země

Když můj nejmladší syn viděl po školní hře kamarádovu širší rodinu, která ho obklopovala, věděl jsem, že je čas vrátit se.

„Někdy bych si přála, abychom tu měli velkou rodinu,“ řekla.

Je zjevně čas spojit své děti s jejich rodinami přes Atlantik, podívat se, kde moji rodiče žili, proč odešli, a podívat se do očí těm, jejichž nosy jsou příbuzné. , kadeře jejich vlasů.

Minulý týden jsme se tedy setkali s mými rodiči. Můj syn chodil do jejich škol a učil se umění pečovat o rodinný hrob (plastové květiny jsou přijatelné).

Zuřivě jsem vysvětloval a on odpovídal na otázky týkající se americké střední školy a ghost pepper brambůrek.

Šli jsme k hlubokým kořenům, do vesnice, kde jsem strávil pár let. Pamatuji si, jak jsem seděl s matkou na břehu venkovského rybníka a opravoval jí historky o rodinných příbězích, bratranci, který si vzal život, a pasení hus na polích. Země byla stále pod komunistickou nadvládou. V 17 jsem byla tak znuděná a šťastná, když jsme konečně odešli – takže jsem zase mohla vidět své kamarádky Judy a Melanie. Někdo se mnou zatřásl a požádal mě, abych poslouchal. READ TV kanál, jak se dívat

Význam těchto spojení mě napadl, když jsme seděli pod jabloní v Deštné, sadu, o kterou se Dvořákovi od roku 1909 starali. Je to skoro dvě hodiny od Prahy a je známé svým citronovým nápojem z minerální vody. Nedaleko Spring, státní nápoj, který ztratil svou přitažlivost, když padl komunismus, a Cola a Fanta jsou k dostání na každém rohu.

Jsou nové ve vesnici s kostelem postaveným v 1200s. Ale každá ze tří ulic ve městě má pobočku těchto Dvaraků.

Rodinní příslušníci, kteří zůstali ve městě, se sešli v neděli Svazina (vyslovuje se svah-chin-ah) – Svačina mezi snídaní a obědem v zahradě plné zvonků a pivoněk, šeříkových keřů a třešní.

„Ach, to není jen pro tebe,“ řekl jeden z mých bratranců. „Děláme to každou neděli. Měníme se, ale tohle děláme vždycky.“

Je tu teta Rose, které je 86 let a má kliku na Twitteru, Detta Rushe. A tři sestřenice („Věříš, že jsem babička?“ říká ten, kdo mě ve 14 letech naučil kouřit cigaretu Sparta), moji rodiče a blízký přítel.

Příběhy se většinou točí kolem Honzovy operace žlučníku a toho, jak Ladislav přestal kouřit a dal se na jógu. Až když dojde na Ukrajinu, kdokoli se dotkne politiky, je to tak blízko, tak děsivé, tak známé.

Vždy se budeme divit, jaký by byl život, kdybychom zůstali, kdyby vládní útlak byl zmírněn vzestupem generací. Když v roce 1968 vjely do Prahy sovětské tanky a rozdrtily postupující Pražské jaro, umožnilo to mým rodičům konečně vycestovat za hranice země s vědomím, že v případě návratu je čeká trest a ještě chmurnější budoucnost.

Zjistili, že myjí nádobí a autobusové stoly v kasinech v Nevadě; Koupili si auto. Bojovali a já se cítil sám.

Co kdyby existovala síť příbuzných, kteří by vychovávali děti? Co kdyby moje rodina začínala s ničím jiným než s obsahem kufru a zdědili bychom jeden z domů nebo bytů? READ Výbor pro smlouvy k projednání smlouvy o vydávání České republiky

Teď vidíme, proč naši rodiče utekli

„Ale mami,“ řekl můj nejstarší a zarovnal si šálek turecké kávy, když se jeho židle houpala na měkké podlaze. „To samé děláme s Cathyinou rodinou.“

Můj syn mi připomněl milující a podporující rodinu, kterou jsme spojili v DC na výpravě, která nás zavedla přes oceán a pak přes pole, kopce a kilometry malých vesniček, abychom se znovu setkali s rodinou, kterou jsme ztratili. Lidé odjinud.

Ve hře mého nejmladšího syna bylo 10 lidí, rodina spojená spíše láskou a partnerstvím než genetikou. Mají „strýce“ Marka a Matta a Chrise, „tety“ a „sestřenice“, kteří se neobjevují proto, že musí, ale protože chtějí. Práce, Gretchenina práce, Lukovi spolužáci, shromažďování v neděli u bagelů nebo huevos rancheros, abychom si povídali o nemoci Claudiiny tety.

Opustili jsme Českou republiku a mohli se vidět jasněji: naše láska k pivu; Široké kovářské ruce můj syn zdědil; Moji rodiče měli dost odvahy začít znovu sami.