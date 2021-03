Největší světový fond majetku řadí japonskou společnost Kirin Holdings na seznam sledovaných prostřednictvím Myanmar Link

Bloomberg

Výnosy státní pokladny jsou omezeny hrstkou dolarů na peněžním trhu

(Bloomberg) – Příliv dolarů, který by pomohl tlačit některé ceny na peněžním trhu v USA pod nulu, by mohl silně posílit mezinárodní apetit po dlouhodobých dluhopisech státní pokladny a pomoci omezit růst výnosů dluhopisů na delším konci křivky. Hojnost zelené měny na trzích financování – poháněná kombinací měnové politiky Fedu a potenciálních vládních výdajů kolem stimulačního balíčku 1,9 bilionu USD – pomohla snížit náklady na zajištění pro jiné než dolarové investory. Měnové riziko jejich držby státních dluhopisů. To v kombinaci s nyní vysokými nominálními výnosy v Americe znamená, že se pro tyto investory jeví atraktivnější vstoupit a nakupovat. "Zajištěný výnos nebyl po celá léta atraktivní pro euro a jen," uvedl Chris Ego, vedoucí investic. Odpovědný za investiční manažery AXA. Pro manažery portfolia v eurech a jenech, kteří nakupují aktiva v dolarech a zajišťují měnová rizika na tříměsíčním základě, znamená posun v tzv. Měnových swapech od loňského roku v kombinaci s přímým růstem nominálních výnosů, že výnos ve standardním termínu v USA dluhopisy 10 let se nyní blíží nejvyšší úrovni od roku 2017 a je mnohem vyšší než to, co mohou získat na svém domácím trhu. To by mohlo vést k tomu, že by cizinci začali nakupovat v důsledku výprodeje dluhopisů z minulého týdne, která poslala výnosy desetiletých dluhopisů nad 1,6%, ačkoli zbývá zjistit, zda to zastaví trend směrem k trvale vyšším výnosům státní pokladny. Mohit Kumar, stratég společnosti Jefferies International, uvedl, že výnosy a vývoj v USA založený na společných měnách zvýšil atraktivitu dluhopisů americké státní pokladny pro mezinárodní investory. Přehrady. Podle bývalého obchodníka Kumara mezitím investoři žijící v jenu, kteří obvykle měří 10leté státní pokladny oproti 30letým japonským vládním dluhopisům, uvidí odchod z tohoto obchodu 47 bazických bodů. Měnové bázové swapy mezi jenem a eurem ustoupily ze svých maxim v letošním roce, ale stále jsou daleko od prosincových minim. Úsilí Fedu o posílení dolarové likvidity a snížení nabídky směnek USA vedlo k hojnosti dolarů dostupných v systému peněžního trhu. Hojnost dolarů udržuje jednodenní investiční sazby téměř na nule, přičemž u úvěrů zajištěných státní pokladnou se čas od času také objeví mírné záporné sazby, protože jenový měnový swap po dobu tří měsíců byl v úterý záporných 11,25 bazických bodů. Japonský investor, který chce zajistit rizika Treasury, by si půjčil v jenech, zaplatil domácí japonský kurz Libor po dobu tří měsíců (v současné době minus 0,087%) a převedl jen na americký dolar za účelem nákupu amerických dluhopisů. Státní dluhopisy by mohly být prodávány prostřednictvím reverzních repo operací a výnosy převedeny zpět do jenu prostřednictvím významného měnového swapu, a spekuluje se, že japonští investoři se do obchodování zapojí více po zahájení fiskálního roku v dubnu. Výnosy minulý týden prudce vzrostly, protože desetiletá a třicetiletá období dosáhla svých nejvyšších úrovní za více než rok, což vyvolalo ekonomické oživení, protože míra virové infekce ve Spojených státech během zavedení vakcíny poklesla. 10letý výnos se zvýšil na 1,609%, zatímco 30letý výnos se dotkl 2,394%. Trh se od té doby stabilizoval a desetileté uvolnění se v úterý snížilo na přibližně 1,42%. "Byl bych překvapen, kdybychom zjistili, že desetileté výnosy rostou nad 1,5% na udržitelné bázi, natož 2%," uvedl Nikolaos Banjertzoglou. Strategist ve společnosti JPMorgan Chase & Co „Na 1,5% pravděpodobně začneme sledovat příliv penzijních fondů a investoři založené na jenu a euru se hrnou do Treasuries," za předpokladu, že cenová volatilita ustoupí. – Strmá křivka v USA ve spojení s dalšími regiony, "řekl Banjertzoglou." Pokud bude americká křivka nadále klesat, investoři mimo USA nakonec využijí výhodu výnosu. "Základní výnosy eurozóny a Japonska se nedokázaly vymanit z velmi nízká rozmezí, která převládala. V posledních letech. Desetiletý výnos Japonska zůstává pod 0,20%, zatímco výnos Německa je záporný 0,35%. "Vzhledem k tomu, že pokračující závazek Bank of Japan kontrolovat výnosovou křivku a evropské ekonomické vyhlídky neospravedlňují vyšší výnosy, je velmi pravděpodobné, že zahraniční investoři tuto příležitost využijí. (Úrovně aktualizovány v osmém odstavci), "řekl Iggo ze společnosti AXA.