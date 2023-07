Markéta Vondroušová plánuje po šokovém vítězství ve Wimbledonu oslavit tetováním | zábava

Markéta Vondroušová slíbila, že to oslaví novým tetováním poté, co se stala první nezařazenou šampionkou ve dvouhře žen ve Wimbledonu.

Čtyřiadvacetiletá česká hráčka se zapsala do historie tenisu v All-English Club poté, co v sobotu (15.07.23) na centrálním kurtu porazila Tunisana Onse Jabeura ve dvou setech a řekla, že ona a její škola poctí vítězství inkoustem na tělo. .

Vondroušová na pozápasovém ceremoniálu řekla: „Vsadila jsem se se svým trenérem, že když vyhraju grandslam, on ho taky získá. Myslím, že zítra pojedeme.“

„Asi si dám nějaké pivo. Bylo to pár týdnů plných stresu.“

Impozantní vítězství Vondroušové má další efekt, protože v neděli (16.7.23) oslaví s manželem Štěpánem Šimkem první výročí svatby.







„Je to úžasné, zítra je naše první výročí svatby,“ řekla hvězda, které cenu pro vítězku předala Catherine, princezna z Walesu.

Vondroušová nečekala, že se ve Wimbledonu dostane tak daleko, a její manžel zůstal doma v České republice, aby se staral o jejich kočku, než přispěchal do Londýna, aby jim nabídl podporu.

Pro druhou Ons Jabeurovou však byl smutek, protože její naděje stát se opět první africkým a arabským grandslamovým šampiónem byly zmařeny.

„Myslím, že je to zatím nejbolestivější ztráta mé kariéry,“ řekla uslzená hvězda, která také v loňském finále utrpěla porážku s Elenou Rybakinou. „V první řadě chci poblahopřát Markétě a jejímu týmu k této úžasné výhře. Jste skvělý hráč a vím, že jste si tím prošel.“ Mnoho zranění, takže jsem za vás velmi šťastný.

„Nevím, dnes to pro mě bude těžký den, ale nevzdám se a vrátím se silnější. Je to pro mě skvělý turnaj, doufám, že vydržím až do konce. Chci poděkovat svému týmu za to, že ve mě vždy věřil a jednoho dne to zvládneme, slibuji.“