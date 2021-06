Mancini je strojcem obnovy Itálie, ale je skutečný hvězdný hráč Azzurri?

Poprvé od roku 1958 Azzurri ztratili světový pohár FIFA. Porážka play-off se čtyřnásobným Švédskem způsobila, že se vítězové dívali zdaleka, protože ročník 2018 se konal v Rusku.

Mancini sám řekl, že země byla ještě šest měsíců později, když dorazil, ve smutku. Po neúspěchu skórovat na San Siro se z velkého Gianluigiho Buffona rozhořčily slzy, protože doma remíza 0: 0 následovala v prvním zápase ve Stockholmu porážkou 1: 0.

O něco více než tři roky později nemohla být očekávání Itálie před velkým turnajem smíšenější. Jediné slzy, které doufají, že tentokrát uvidí, jsou veselé slzy.

Chybějící přímý a jasný herní plán pod vedením Giana Piera Ventury, současná plodina vyvinula ostrost a styl, který odpovídá pocitu oblékání jejich manažera.

Na začátku své vlády dal Mancini jasně najevo, co se muselo stát, aby Itálii sundal z talíře a zpět s bojovou šancí soutěžit na nejvyšší úrovni. Při zpětném pohledu se ukázal být dokonalým mužem pro krizi.

“Je to těžké období a je toho tolik co dělat.”

Mancini na své první tiskové konferenci po nástupu do funkce nelhal o svém hodnocení situace. Itálie skončila v kvalifikaci skupiny G na druhém místě za Španělskem, i když jejich jedinou porážkou ve čtvrtfinále byla La Roja.

Následující playoff však byla z hlediska fotbalu katastrofa. Poté, co v prvním střetnutí ztratil gól Jakoba Johanssona, tým Ventury kontroloval míč a podruhé se pokusil o spoustu střel, ale rozbil síť. Švédsko stálo pevně a řešilo přihrávku po kříži, aby si udrželo čisté konto a vyrazilo lístek.

Zatímco Itálie neúspěšně hledala průlom, Lorenzo Insigne seděl na lavičce. Útočník Neapole nebyl povolán v době, kdy jeho tým zoufale potřeboval skórovat, a to navzdory pokusům Daniele De Rossiho dostat svého krajana.

Tentokrát již Insigne není okrajovou postavou. Preference Manciniho byla hra systému 4-3-3, což je systém, který umožňuje třicetiletému hráči prospívat.

Stále existuje důraz na obrannou sílu – stále Itálie – ale ne na úkor využití příležitostí k útoku. V kvalifikaci dokázala Itálie vstřelit 37 gólů, což je počet, který překonala pouze Belgie (40), když vyhrála 10 z 10 a připustila pouze čtyři góly.

Andrea Belotti dokončil nejlepšího střelce týmu (čtyři góly), ale Ciro Immobile by mohl být tím vyvoleným, který zaujme centrální pozici nahoře. Oba ukázali, že mohou být také kreativní, když ve skupině C poskytli pár přihrávek.

„Naším posláním bude prostřednictvím našich her a výsledků znovu přiblížit Itálii fanouškům.“

10. září 2018. Je to naposledy, co Itálie prohrála mezinárodní zápas, když v zápase Ligy národů prohrála s Portugalskem 1: 0 gólem Andre Silvy.

Od tohoto výsledku dohlížel Mancini na 27 neporažených her. Zatímco soupeř nebyl vždy nahoře – losování kvalifikační skupiny bylo jistě pěkné – opakovaně narazili na zem.

Po vítězství jeho země nad Českou republikou 4: 0 v posledním předběžném zápase před evropským šampionátem byla historie svědkem natáčení Itálie, kdy Itálie vyhrála osm po sobě jdoucích zápasů ve všech soutěžích, aniž by poprvé přiznala list.

Mancini dohlížel na takovou sérii i při prudkém střídání, během play-off využil 40 různých hráčů, více než kterákoli jiná země.

Někteří však byli klíčovými hráči bývalého šéfa Interu a Manchesteru City. Středový Leonardo Bonucci odehrál všech 10 her skupiny, zatímco Jorginho se objevil v devíti a hluboký záložník byl klíčovou postavou, která pomohla trpělivě budovat zezadu ovládáním držení, s 1019 dotyky v play-off pohodlně více než kterýkoli jiný Ital . Těsně za belgickým středním obráncem Tobym Alderweireldem a německým záložníkem Joshuou Kimmichem ze všech týmů.

Druhý na italském seznamu byl další záložník Marco Verratti, který v pouhých sedmi zápasech zaznamenal 917 dotyků.

Díky těmto dvěma obviněným z diktátových akcí dostal třetí záložník příležitost pracovat v pokročilejších pozicích. Nicolo Parilla to udělal proti Čechům, zatímco v 26členném týmu je spousta možností, jak vyplnit široké pozice.

Televizní show odhalující konečný seznam italských hráčů zajisté poskytla spoustu zábavy, stejně jako tým na hřišti. Toto je sestava, kterou by si fanoušci Itálie měli v nadcházejících týdnech užít.

„Chci být trenérem, který vezme Itálii zpět tam, kam patříme v Evropě a ve světě.“

Mancini byl vzdorný, když se poprvé setkal s médii, pokud jde o jeho dlouhodobý cíl, ale může Itálie vyhrát?

Dosud stanovené plány fungovaly. Euro 2020 však bude hlavní zkouškou, zda bude tato řada postavena na dostatečně pevných základech, aby uspěla u nejlepších na kontinentu.

Výhoda domu pomůže skupině – jako Turecko, Švýcarsko a Wales nastoupí v Římě – když se Mancini připravuje na svůj první velký turnaj.

Zpoždění způsobené pandemií COVID-19 by je mohlo snadno stát hybnou silou, ale v dalším roce vyhráli 10 a remizovali třikrát. Hattrick z březnového vítězství 2: 0 jim dal dokonalý start do kvalifikační kampaně Světového poháru a nasměroval je do Kataru.

Výkon společnosti Mancini vedl k prodloužení smlouvy do roku 2026, což je dlouhodobý závazek, který ukazuje, že v parku je vše růžové. Totéž udělal i Italský fotbalový svaz s Venturou, jen aby ho brzy poté vyhodili, ale vypadá to jinak. Mezi týmem je synergie, opírající se o výsledky na hřišti.

„Mancini vytvořil skvělou skupinu, skvělého ducha a každého postavil do pozice, aby se mohl co nejlépe vyjádřit a bavit se. Hrajeme skvělý fotbal,“ řekl Insigne. Ray Sport Po přátelském zápase České republiky poté, co sám vstřelil branku a dal gól Domenico Berardi.

Tento duch – nemluvě o řadě – bude v nadcházejících týdnech pod tlakem, zejména proto, že Mancini vzbudil naději, že tato Itálie může jít daleko.

Pro trenéra, který musel po té strastiplné noci v Miláně dohnat vše, je vytvoření situace, kdy existovala tak velká očekávání, samo o sobě pozoruhodným počinem.