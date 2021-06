Palia je relaxační MMO inspirovaná Stardewem

Vliv Stardew Valley a Breath Of The Wild je nezastavitelný. Obr. 23590: Balea, který zřejmě obsahuje prvky obou. Reklama zobrazuje svěží zelené kopce, hráče využívající kluzáky, zaměření na zemědělství, domácí zdobení a romantické NPC. Rozlišuje to, že je to také MMO.

Zde je přívěs:





Vývojáři společnosti Palia jsou otevřeni své touze poskytnout pohodlný herní zážitek, který je stejně kreativní jako cokoli jiného. Tisková zpráva této hry hovoří o „flexibilním módním systému“ a schopnosti stát se „oceněným kuchařem nebo nejlepším zahradníkem na světě“.

Nejsem si jistý, jak tyto aktivity souvisejí s jejími prvky pro více hráčů, nebo přesně, jak „velká“ je MMO. Tisková zpráva zmiňuje také „systém společenského dohazování“, který naznačuje, že jeho svět bude vytvořen, ale nevím, jestli budete podle videa společně zahradit nebo jen běhat se svými luky a lovcem chyb. Je to MMO, nebo je to jen spolupráce Stardew Valley s cizími lidmi a lepší aktualizací – Temtem of Agriculture?

Palia je vyvíjeno společností Singularity 6, novým studiem založeným veterány z „Blizzard, Epic, Riot, Zynga a Sony“. Boční poznámka: Tyto společnosti jsou tak velké, že zaměstnávají tolik lidí s nízkou retencí zaměstnanců, že každé nové studio, o kterém slyším, je založeno bývalými zaměstnanci stejných společností.

Bez ohledu na jeho organizaci je přívěs pěkný. Cítím, že robot se slaměným kloboukem je levný trik, jak mě nalákat, ale fungovalo to. Je to také už dávno, co mě cokoli v žánru MMO zaujalo, a upřímně jsem rád, že vidím hru, která si půjčuje z jiných míst než EverQuest.

Dozvíme se více, až se Palia’s Pre-alpha letos v létě objeví, a můžete se přihlásit k účasti prostřednictvím Oficiální webové stránky.