Magická realistická road movie Brutal Heat staví Zemi a hrdinu do kolizního kurzu

09/11/2021 – Premiéra studenta FAMU Alberta Hospodářska spojuje magický realismus, pohádku o dospívání a soft science fiction do generačního obrazu, který zároveň funguje jako elementární příběh

Vincent Hospodářský in brutální horko (© nutprodukce)

Studentský dokument FAMU Albert Hospodářský Pracuje na své první celovečerní prezentaci s názvem brutální horko. Hospodářský dříve natočil krátký dokument, Nekyia: interiérový portrét básníka Hradeckéhov hlavní roli český básník Daniel Hrádek V „multižánrovém filmu o cestě do hlubin [the poet’s] Vědomí.“ Podobná témata rezonují i ​​v debutu spisovatele a režiséra, který sleduje rituál pro mladého hrdinu Vinska. Osmnáctiletý mladík se obává o sebe, svého otce a všechno, co se děje kolem něj, včetně střípky slunce míří k Zemi. Rozhodne se Hlavní hrdina navštíví pár přátel v chatrči, ale jeho zdánlivě obyčejná cesta se změní v akční dobrodružství, kde je okraden a bit, stráví noc s neznámými dívkami a pohádá se s autobusem Řidič.

Ústřední postava této připravované road movie na téma apokalypsy je založena na režisérově bratrovi, Vincent Hospodářsk, který také hraje jako fiktivní verze sebe sama. „Může to být kdokoli, kdekoli na světě, a proto nemá motivaci o svou postavu bojovat,“ poznamenává režisér o hlavní postavě, která představuje celou jednu generaci. „Cesta ho nutí žít okamžikem a rozhodovat se sám, a tak se poprvé v životě stává autentickým ‚já‘,“ vysvětluje Hospodský. Výlet na chatu se mění v symbolický rituál a režisér dodává, že film je o hledání duše, naději a smíření.

brutální horko Jde o česko-slovenský projekt s Lukáš KokeshA Ondřej Lukeš A Tomáš útěkz nutprodukce, vyráběné na české straně, a Ivan Ostrochovský (Punkchart Films) je koprodukce Slovenska. Kokesh potvrdil Cineuropa, že produkční fáze poběží do ledna 2022, následovat bude postprodukce, která by měla skončit v březnu 2022. Producenti se těší na premiéru filmu v létě 2022.

brutální horko Získal cenu Tomorrow Star Award v místní scenáristické soutěži pořádané společností Česká filmová nadace. Kokeš říká, že Hospodářský debut je jedinečný v tom, jak režisér pracuje s poetikou, balancuje na hraně realismu, magického realismu a soft science fiction. „Příběh kombinuje autorův styl se záměrnou nadsázkou a odehrává se ve světě, který by za 40 let mohl zasáhnout kus slunce,“ dodává producent. Kokeš Cineuropa potvrdil, že aktuálně hledají partnery – konkrétněji obchodního zástupce, festivaly a distributory.

Podpora pro Český filmový fond, Slovenský audiovizuální fond, Pardubický kraj a město Pardubice brutální horko.