Macron říká: Nejsem chromá kachna a slibuji, že zastavím vzestup Le Penové – Politico

Paříž – Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu reagoval na spekulace, že se stal prezidentem, který připraví cestu krajní pravici k moci, den poté, co se uskutečnilo hlasování o jeho hlavním imigračním zákonu – s podporou krajní pravice. místo. Národní shromáždění.

Macronova vláda čelí krizi od té doby, co se jeho koalice rozdělila kvůli návrhu zákona, který mnozí centrističtí zákonodárci považovali za příliš pravicový, což vyvolává kritické otázky, zda může stále efektivně vládnout.

Francouzský prezident ve svém prvním rozhovoru od pondělního hlasování popřel jakékoli dlouhodobé škody, i když vedoucí Národního shromáždění Marine Le Penová oslavovala a označila zpřísněný zákon za „ideologické vítězství“ svého tábora.

Francouzský prezident řekl v televizi France 5, že moje většina se „nezmenšila“. „Respektuji ženy a muže, kteří se zdrželi nebo hlasovali proti návrhu zákona, ale opustil někdo naši koalici? Řekl někdo, že se odtrhnu?“

V úterý se téměř čtvrtina z 251 poslanců Macronovy koalice zdržela nebo hlasovala proti imigračnímu zákonu poté, co byl výrazně zpřísněn, aby získal podporu konzervativní Republikánské strany. Ministr zdravotnictví Aurelien Rousseau odstoupil do 24 hodin od hlasování a řekl novinářům, že nemůže „vysvětlit návrh zákona“. Mezitím 88 zákonodárců Národního shromáždění hlasovalo pro rezoluci, což byl překvapivý posun, který uvedl Macronovy síly do rozpaků.

Macronova vláda během 10 dnů velkého dramatu v parlamentu ztratila kontrolu nad návrhem zákona a musela reagovat na zvyšující se požadavky konzervativců, což vyvolalo spekulace, že prezident po porážce v loňských parlamentních volbách konečně ztratil schopnost vládnout Francii.

Ale ve středu Macron zněl pozitivně a tyto pochybnosti odmítl: „Nedokončil jsem práci. Mám před sebou ještě tři a půl roku a dovolte mi, abych vám řekl, že teď nepřestanu.“

Francouzský prezident také oplatil obvinění, že podporuje vzestup krajní pravice, navzdory jásavým prohlášením Le Penové o vítězství.

Nejnovější verze imigračního zákona obsahuje řadu opatření k omezení nelegálního přistěhovalectví, včetně kvót omezujících počet příjezdů do Francie a zpřísňujících podmínky pro povolení k pobytu pro rodiny. Jedním z nejkontroverznějších opatření je uvalení pětiletého čekání na legální přistěhovalce, kteří chtějí žádat o dávky sociálního zabezpečení, které lze zkrátit na 30 měsíců, pokud má žadatel práci.

Macron tvrdil, že řešení klíčových problémů krajní pravice – bezpečnosti a imigrace – je jediným způsobem, jak zastavit Národní shromáždění, které v průzkumech stoupá.

„Pokud chcete zabránit tomu, aby se Národní sjezdová strana dostala k moci, musíte se zabývat problémy, které ji živí. Co pohání národní shromáždění, je dojem, že naše odpovědi [on migration] „Není to efektivní,“ řekl.

Macron trval na tom, že pracuje na přesně takové legislativě, která je potřebná k tomu, aby se právo vyhnulo.

Dodal: „To, co děláme s Evropou, migrační chartou a tímto zákonem nám velmi jasně pomůže v boji proti převaděčským sítím a pomůže nám deportovat lidi, kteří jsou nelegálně na francouzském území… a to je to, co já efektivita volání.“