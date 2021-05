Yellowstone není nejnebezpečnější sopka – erupce Campy Flegre by vynutila masovou evakuaci | Věda | Zprávy

Boris Behnck, vulkanolog z Italského národního ústavu pro geofyziku a sopky (INGV), uvedl, že erupce v Campi Flegre by mohla odpovídat erupci plénské.

Jeho vznik asi před 39 000 lety viděl, jak se láva a kameny skládaly stovky kilometrů odtud v nejtěžší sopečné erupci za posledních 200 000 let v Evropě.

„Yellowstone, snad nejslavnější supervulkán, byl nejen„ pozdě “, napsal na Twitteru,„ ale pokud by znovu propukl, je velmi pravděpodobné, že by vyprodukoval relativně malou erupci bez šance mít globální důsledky. “

Campi Flegre by mohl poskytnout podobnou erupci, říká Behnk.

“ Momentálně nejnebezpečnější sopkou na planetě není Yellowstone (národní park s několika obyvateli poblíž), ale Campi Flegre v Itálii, která má třetinu IT populace v Neapoli (plus několik dalších měst, celkem populace je asi 600 000 lidí).

I erupce malé sopky v Campi Flegre by vyžadovala včasnou (a nejlépe organizovanou) evakuaci stovek tisíc obyvatel, což by bylo číslo, které by se zvětšilo na miliony, kdyby se z erupce vyvinula událost typu Plinius.

Navzdory skutečnosti, že lidé jako Yellowstone a Campi Flegre byli odloženi, Behunk uvedl, že tomu tak není.

Alternativně mohou sopky vykazovat určité známky aktivity a poté zmizet bez známek erupce.

Řekl: „Sopky nevybuchnou, když si myslíme, že jsou„ pozdě “.