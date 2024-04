Lovci zemřeli po konzumaci infikované zvěřiny

U dvou lovců, kteří jedli maso jelena, o kterém je známo, že způsobuje chronické chřadnutí – nebo „nemoc jelenů zombie“, se vyvinuly podobné neurologické stavy a zemřeli, což vyvolalo obavy, že by se nemoc mohla rozšířit ze zvířat na lidi.

Chronické chřadnutí (CWD) bylo objeveno u jelenů v severním Coloradu a jižním Wyomingu v 90. letech 20. století a bylo zaznamenáno u jelenů, losů a losů v nejméně 32 státech kontinentálních Spojených států, uvádí americká tisková agentura. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

Jeleni infikovaní CWD mohou být odvoláni „jelení zombie“ Protože nemoc vede ke ztrátě hmotnosti, nedostatku koordinace, klopýtání, letargii, hubnutí, slintání a nedostatku strachu z lidí.

Vědci a zdravotničtí činitelé vyjádřili obavy, že CWD by se mohla přenést na lidi, protože se ve Spojeném království v 90. letech vyskytla nemoc šílených krav. V roce 2022 publikovali vědci v Kanadě studii založenou na výzkumu myší. To ukazuje na riziko přenosu CWD na člověka.

Zde je to, co potřebujete vědět o chronickém chřadnutí a zda byste se tím měli obávat.

Vědci identifikují alarmující případ smrti dvou lidí

Výzkumníci z University of Texas Health Science Center v San Antoniu oznámili, jak dva lovci, kteří jedli zvěřinu z populace jelenů, o nichž je známo, že jsou infikováni CWD, zemřeli v roce 2022 poté, co se nakazili sporadickou Creutzfeldt-Jakobovou chorobou (CJD), neurologickým onemocněním, jako je CWD.

Druhý muž, který zemřel, kterému bylo 77 let, trpěl „rychle nastupujícím zmatením a agresivitou“ a zemřel do měsíce navzdory léčbě, uvedli vědci.

„Historie pacienta, včetně podobného případu v jeho sociální skupině, naznačuje možný nový přenos CWD ze zvířete na člověka.“ Napsal do kazuistikyByl představen začátkem tohoto měsíce na výročním zasedání Americké akademie neurologie a publikován v recenzovaném časopise Neuroscience.

Vědci neuvedli, kde muži žili nebo lovili. Ale nejvyšší koncentrace jelenů infikovaných CWD lze nalézt v Kansasu, Nebrasce, Wisconsinu a Wyomingu. Centrum pro kontrolu nemocí A my. Geologický průzkum Zprávy.

Kvůli potížím s rozlišováním mezi chorobami vědci uvedli, že případ nepředstavuje potvrzený případ přenosu. Napsali však: „Tato skupina zdůrazňuje potřebu dalšího zkoumání potenciálních rizik konzumace jelenů infikovaných CWD a jejích důsledků pro veřejné zdraví.

„Nemoc zombie jelena“:Co víte o chronické nemoci a jejím šíření ve Spojených státech?

Co je to „nemoc zombie jelenů“? Co jsou to prionové nemoci?

Chronické chřadnutí, také známé jako chronické chřadnutí, je prionové onemocnění, vzácná, progresivní a smrtelná neurodegenerativní porucha, která postihuje jeleny, losy, losy a další zvířata, říká CDC.

U prionových onemocnění vede abnormální skládání určitých „prionových proteinů“ k poškození mozku a dalším příznakům, uvádí CDC. Prionové nemociObvykle postupuje rychle a je téměř vždy smrtelný a může postihnout lidi i zvířata.

Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJD) a variantní Creutzfeldt-Jakobova choroba (vCJD), forma nemoci šílených krav, jsou prionové choroby vyskytující se u lidí.

Nemoc šílených krav Je to příklad prionové nemoci, která se může šířit z hospodářských zvířat na lidi, a někteří výzkumníci ji přirovnávají k „nemoci jelenů zombie“.

Například u nemoci šílených krav obvykle trvá čtyři až šest let po infekci, než se u skotu rozvinou příznaky, uvádí web. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv. Než se objeví příznaky, jeleni mohou projít inkubační dobou až dvou let. Takže zvířata mohou mít nemoc, ale vypadají normálně, dokud se neobjeví příznaky, jako je ztráta hmotnosti, poznamenává US Geological Survey.

Rozvoj vCJD u lidí po nemoci šílených krav – jejíž oficiální název je bovinní spongiformní encefalopatie – prostřednictvím konzumace masa z kontaminovaného skotu, má vědce obavy z možnosti rozšíření chronického chřadnutí na lidi.

Může se nemoc „zombie jelena“ přenést na člověka?

Ačkoli není znám žádný potvrzený případ „nemoci jelena zombie“ přenášeného z jelena na člověka, obavy narůstají od chvíle, kdy úředníci objevili CWD u mrtvého jelena v Yellowstonském národním parku V listopadu.

„Doposud nedošlo k žádnému přenosu z jelena nebo losa na člověka,“ řekla Jennifer Mullinaxová, odborná asistentka ekologie a managementu volně žijících živočichů na University of Maryland. BBC. „Nicméně, vzhledem k povaze prionů, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a další agentury podpořily veškeré úsilí, aby se jakákoli prionová choroba nedostala do potravního řetězce.“

Pokud se CWD rozšíří na lidi, mohlo by to způsobit „potenciální krizi“ podobnou té, kterou způsobuje nemoc šílených krav, řekl Michael Osterholm, ředitel Centra pro výzkum a politiku infekčních nemocí na University of Minnesota. BBC.

„Je však důležité poznamenat, že priony BSE a CWD jsou strukturálně odlišné a zatím nevíme, zda by patologie a klinická prezentace byly srovnatelné, kdyby došlo k přenosu BSE na člověka,“ řekl.

Mezitím se chronické chřadnutí nadále šíří do dalších států, naposledy do Indiany. Nemoc byla objevena začátkem tohoto měsíce u samce jelena běloocasého v severovýchodní části státu, hraničící s částí Michiganu, kde byla CWD již dříve zjištěna. Tvrdí to Centrum pro výzkum a politiku infekčních nemocí.

US Geological Survey Organizace v pátek aktualizovala své sledování chronického chřadnutí tak, aby zahrnovalo 33 států (přidal Indianu), stejně jako čtyři kanadské provincie a čtyři další země (Finsko, Norsko, Švédsko a Jižní Korea).

