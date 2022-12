Bylo nalezeno ochranné probiotikum pro ALS

souhrn: Lacticaseibacillus rhamnosus HA-114, nekomerční probiotikum, které snižuje neurodegeneraci a má neuroprotektivní účinky na in vitro modelech amyotrofické laterální sklerózy.

Zdroj: University of Montreal

Probiotická bakterie nazývaná Lacticaseibacillus rhamnosus HA-114 zabraňuje neurodegeneraci u C. elegans, což je zvířecí model používaný ke studiu amyotrofické laterální sklerózy (ALS).

Toto je výsledek nové studie v Kanadském středisku pro výzkum CHUM (CRCHUM) vedené profesorem neurovědy z Montrealské univerzity Alexem Parkerem a zveřejněné v časopise Komunikační biologie.

On a jeho tým naznačují, že k této degeneraci mozku přispívá narušení metabolismu tuků, a ukazuje, že neuroprotekce poskytovaná HA-114, nekomerčním probiotikem, je jedinečná ve srovnání s jinými kmeny ze stejné testované bakteriální rodiny.

„Když ji přidáme do stravy našeho zvířecího modelu, vidíme, že inhibuje progresi degenerace motorických neuronů,“ řekl Parker, hlavní autor studie. Specifičnost HA-114 spočívá v obsahu mastných kyselin.

Tím, že umožňují přenos signálů do svalů, aby se stahovaly, nám motorické neurony, což jsou nervové buňky, umožňují pohybovat tělem podle libosti.

Lidé s ALS vidí postupné zhoršování jejich motorických neuronů. To způsobí, že ztratí svalový tonus až do úplného ochrnutí, s očekávanou délkou života pouze 3 až 5 let po diagnóze.

Přibližně 3000 lidí v Kanadě má ALS.

„Nedávný výzkum ukázal, že narušení střevní mikroflóry pravděpodobně hraje roli ve vzniku a progresi několika neřešitelných neurodegenerativních onemocnění, včetně ALS,“ vysvětlil Parker.

Identifikace neuroprotektivních bakteriálních kmenů by mohla tvořit základ pro nové terapie.

otázka diety

Zaměřením tohoto vědeckého projektu je Audrey Labari, první autorka studie, postdoktorandka, která tvrdě pracuje na pokroku ve výzkumu ALS se zaměřením na degeneraci motorických neuronů u červů C. elegans.

Tyto hlístice, které měřily pouze jeden milimetr na délku a sdílely 60 % své genetické výbavy s lidmi, byly geneticky modifikovány geny souvisejícími s ALS pro výzkumné účely společnosti CRCHUM.

Pro studium neuroprotektivních účinků doplňku stravy na bázi probiotik na tomto zvířecím modelu testoval Labarre celkem 13 různých bakteriálních kmenů a tři kombinace kmenů.

HA-114 vyčníval z řady. Účinek probiotik pomohl snížit motorické poruchy u modelů s amyotrofickou laterální sklerózou a také Huntingtonovou chorobou, dalším neurodegenerativním onemocněním.

Ve hře jsou dva geny

Vědecký tým na základě údajů z genetické studie, genetické charakterizace, behaviorální analýzy a mikroskopických snímků identifikoval dva geny, ACDH-1 a ACS-20, které hrají klíčovou roli v tomto neuroprotektivním mechanismu.

Neuroprotektivní mechanismus Lactaseibacillus rhamnosus HA-114. Modely ALS mají narušenou kyvadlovou dopravu karnitinu, mechanismus pro transport mastných kyselin s dlouhým řetězcem přes mitochondriální membránu za účelem produkce energie prostřednictvím beta-oxidace. Předpokládá se, že mastné kyseliny, poskytované probiotickými bakteriemi, vstupují do mitochondrií nezávisle na karnitinu, aby se účastnily několika kol beta-oxidace, která pomáhá stabilizovat energetický metabolismus, což vede ke snížení neurodegenerace a zlepšení homeostázy lipidů. Vytvořeno pomocí BioRender.com. Kredit: The Researchers

Tuto delikátní práci se jim podařilo dotáhnout do konce díky spolupráci s Martine Tétreaultovou, výzkumnicí CRCHUM, a Matthieu Ruizem, výzkumníkem z Montreal Heart Institute Research Center.

Oba geny existují u lidí v ekvivalentních formách a podílejí se na metabolismu lipidů a beta-oxidaci, což je proces, při kterém se mastné kyseliny štěpí na energii v mitochondriích, skutečných buněčných elektrárnách.

„Věříme, že mastné kyseliny poskytované HA-114 vstupují do mitochondrií nezávislou, nekonvenční cestou,“ řekl Parker. Tím obnovují rovnováhu narušení energetického metabolismu u ALS a vedou ke snížení neurodegenerace. „

Výzkumný tým nyní provádí podobné studie na složitějším zvířecím modelu než C. elegans: myši.

Viz také

Poté v klinickém prostředí ověří, zda HA-114 může být terapeutickým doplňkem stávajících terapií ALS. Výhodou je, že na rozdíl od léků mají probiotika málo vedlejších účinků, říkají.

Za tímto účelem bude od jara 2023 provedena celokanadská klinická studie založená na CRCHUM a vedená ředitelkou ALS Clinic Dr. Genevieve Mattovou na 100 subjektech.

O tomto hledání zpráv ALS

autor: Bruno Geoffroy

Zdroj: University of Montreal

sdělení: Bruno Joffroy – University of Montreal

obrázek: Obrazové kredity výzkumníkům

Původní vyhledávání: otevřený přístup.

„Mastné kyseliny odvozené z probiotika Lactaseibacillus rhamnosus HA-114 potlačují věkově závislou neurodegeneraci.Autor Audrey Labari a kol. Komunikační biologie

shrnutí

Mastné kyseliny odvozené z probiotika Lactaseibacillus rhamnosus HA-114 potlačují věkově závislou neurodegeneraci.

Předpokládá se, že lidská mikroflóra ovlivňuje zdraví. Mikrobiomová dysbakterióza může být spojena s neurologickými stavy, jako je Alzheimerova choroba, amyotrofická laterální skleróza a Huntingtonova choroba. Uvádíme schopnost probiotického bakteriálního kmene zastavit neurodegenerativní vzorce.

Ukážeme to Lacticaseibacillus rhamnosus HA-114 je neuroprotektivní činidlo C. elegans Modely amyotrofické laterální sklerózy a Huntingtonovy choroby. Naše výsledky ukazují, že neuroprotekce z L. rhamnosus HA-114 je jediný svého druhu L. rhamnosus kmenů a je přítomen v obsahu mastných kyselin.

Neuroprotekce od L. rhamnosus Vyžaduje se HA-114 ACDH-1/ACADSB, Cat-1/ACAT1 A elo-6/ELOVL3/6, které souvisí s metabolismem mastných kyselin a mitochondriální oxidací. Naše data naznačují, že narušený metabolismus lipidů přispívá k neurodegeneraci a že s tím souvisí i dietní interference L. rhamnosus HA-114 obnovuje lipidovou homeostázu a energetickou homeostázu prostřednictvím mitochondriální β-oxidace.

Naše zjištění povzbuzují k dalšímu zkoumání L. rhamnosus Intervence odvozené od HA-114 pro modulaci progrese neurodegenerativního onemocnění.