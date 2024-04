Kinstellar získává Noerr v Maďarsku, České republice, Rumunsku a na Slovensku

Obě advokátní kanceláře oznámily, že kanceláře Noir v Budapešti, Bratislavě, Bukurešti a Praze budou převedeny do Kinstalaru.

Noerr a Kinstellar říkají, že souhlasili s přechodem těchto postupů, jakmile budou podrobnosti integrace plně dokončeny. V současné době probíhají práce na několika provozních a technických aspektech, včetně investic do IT systémů a pronajatých budov, a transakce bude dokončena po získání všech nezbytných regulačních a interních schválení.

Podle tiskové zprávy Kinstellar z 3. dubna poskytuje Noerr svým zákazníkům „nejvyšší úroveň služeb“. Noerr provozuje kanceláře ve střední a východní Evropě od roku 1990 a je „velmi hrdý na úspěchy svého týmu na těchto místech v průběhu let“.

Dále říká: „V rámci pravidelného přezkumu své organizace však Noerr dospěl k závěru, že strategická spolupráce na trzích střední a východní Evropy představuje nejlogičtější řešení dalšího rozvoje. Noerr přesouvá týmy do Kinstellar, což je nejlepší cesta vpřed pro své německé a mezinárodní podnikání a jeho zaměstnance ve střední a východní Evropě, a co je důležitější, pro své zákazníky.

Značka Kinstellar byla zahájena v listopadu 2008, kdy se britská advokátní kancelář Linklaters rozhodla opustit region, aby se zaměřila na větší trhy a oddělila své kanceláře v Bratislavě, Bukurešti, Budapešti a Praze. Kinstellar (název je anagramem Linklaters) má 400 zaměstnanců ve 12 pobočkách v 11 zemích střední a jihovýchodní Evropy a střední Asie, nepočítaje zaměstnance Noerr, kteří se přestěhují.

„Převod podniků společnosti Noerr v Budapešti, Bratislavě, Bukurešti a Praze do společnosti Kinstellar a úplná integrace podnikání společnosti Noerr na těchto trzích do společnosti Kinstellar přinese zákazníkům vyšší kvalitu a širší služby a výrazně zvýší sílu společnosti Kinstellar.“ říká advokátní kancelář.

„Zejména výrazně rozšířené možnosti konzultací v německém jazyce a hluboké spojení s německými a dalšími kontinentálními evropskými klienty spolu s odbornými znalostmi týmu Noerr na těchto trzích ideálně doplní a posílí stávající sílu společnosti Kinstellar na těchto trzích i mimo ně.“ dodává.

Noerr a Kinstellar říkají, že po uzavření transakce budou spolupracovat na nevýhradní bázi, aby obsluhovali své klienty napříč těmito jurisdikcemi. Jason Mogg, senior partner ve společnosti Kinstellar, tento krok přivítal s tím, že to posílí sílu, schopnosti a rozmanitost odborných znalostí a klientů jeho firmy.

„Kinstellar a Noerr sdílejí podobné hodnoty a kulturu, díky čemuž je integrace velmi bezproblémová. Obě společnosti jsou vysoce ceněny pro svůj závazek, týmový přístup, silnou pracovní morálku a vynikající služby zákazníkům. Jsme přesvědčeni, že tento projekt bude přínosem pro tým Noerr v tato města a všichni naši zaměstnanci,“ řekl Moog. A co je nejdůležitější, naši zákazníci.“

„Dohodu a budoucí spolupráci se společností Kinstellar vnímáme jako velmi pozitivní a ziskové pro naše klienty, jednotlivce i společnosti,“ dodal Alexander Ritvai, co-managing partner společnosti Noerr. Umožní společnosti Noerr soustředit se na dosahování svých cílů v Německu a na dalších západních trzích a bude spolehlivým a angažovaným prvotřídním partnerem v regionu.

Vláda usnadnila zakládání společností pro cizince

Ministerstvo národního hospodářství ve včerejším prohlášení na svém webu uvedlo, že vláda formuluje opatření, která zahraničním investorům, včetně investorů ze zemí mimo Evropskou unii, usnadní zakládání společností v Maďarsku. Opatření zahrnují zavedení smluvních formulářů v angličtině pro zakládání společností, zveřejňování standardizovaných informací v angličtině o zahraničních dokumentech požadovaných pro tento proces a možnost zvolit si jako měnu pro deklaraci kromě forintu také euro nebo dolar. počáteční kapitál. Cílem změn je snížit byrokracii pro zahraniční investory a stimulovat hospodářský růst. Ministerstvo poznamenalo, že vládní průzkum ukázal, že zahraniční investoři nemohou plně využívat zjednodušené postupy pro zakládání společností především kvůli jazykové bariéře.

Italka zadržená v Maďarsku zůstane ve vězení

Italka obviněná v Maďarsku z účasti na útocích antifašistické skupiny na lidi, které považovala za krajně pravicové aktivisty, zůstane ve vězení poté, co soudce zamítl žádost jejího právníka, aby ji propustil a umístil do domácího vězení, uvedla mezinárodní tisková agentura. . Devětatřicetiletá učitelka Ilaria Sallisová je obviněna z účasti na vážném útoku na dva krajně pravicové ozbrojence ze strany skupiny antifašistických aktivistů loni v únoru v Budapešti. Při jednání v lednu vinu odmítla. Obžaloba požaduje 11letý trest vězení. Salisová se 28. března objevila u soudu v Budapešti k jednání, ve kterém její právník požádal o její propuštění a umístění do domácího vězení buď v Itálii, nebo v Maďarsku. Soudce Joseph Soos žádost odmítl s tím, že existuje riziko, že uprchne nebo se schová. Další Sallisovo slyšení je naplánováno na 24. května.

CPI dočasně vzroste kvůli dražším cenám služeb a srovnávací základně

Maďarská národní banka (MNB) uvedla, že index spotřebitelských cen, který za poslední dva měsíce klesl do tolerančního pásma centrální banky 2–4 %, v polovině roku dočasně vzroste kvůli srovnávací základně a vyšším cenám na trhu. služby. ) uvedl ve zprávě

Zveřejněno na jeho webových stránkách 28. března. Růst cen v odvětvích, jako jsou telekomunikace a bankovnictví, který společnosti dosud odkládaly, požene index spotřebitelských cen v polovině roku výše, uvedl ředitel MNB Andras Balatoni při prezentaci nové čtvrtletní zprávy o inflaci. . V odpovědi na otázky řekl, že CPI vzroste „blíže k 5 % místo 4 %“ v důsledku vlivu srovnávací základny a dřívějšího zpožděného růstu cen. Poznamenal, že ačkoli byl celkový CPI v povoleném rozmezí, ukazatele jádrové inflace zůstaly nad horní hranicí tohoto rozpětí. Balatoni poukázal na dva protichůdné vlivy na fundamentální vývoj: vyšší importovanou inflaci v důsledku slabého forintu a deflační vliv slabší cyklické situace domácí ekonomiky.

Tento článek byl poprvé publikován v tištěném vydání Budapest Business Journal ze dne 8. dubna 2024.