Lidé používají tabák nejméně 12 000 let

Nový výzkum ukazuje, že se jedná o zvyk, který sahá až do doby kamenné.

Zuhelnatělá semena nalezená ve starodávných kamnech používaných lovci v dnešním Utahu naznačují, že lidé používali tabák před více než 12 000 lety – o 9 000 let dříve, než se dříve dokumentovalo, a než se v Americe ujalo zemědělství.

Studie poznamenala: „Tabák má pravděpodobně větší vliv na globální vzorce v historii než jakákoli jiná psychoaktivní látka, ale o tom, jak hluboké kulturní vazby jsou, se hodně diskutuje.“

Daron Duke, ředitel a provozní ředitel společnosti Far Western Anthropological Research Group, Inc.

Byl to „malý černý šmouh na odkrytých bažinách pouště Salt Lake,“ řekl Duke. Hlavní autor studie o tabáku zveřejněné v pondělí v časopise Nature Human Behavior.

Duke a jeho kolegové vykopali místo, které bylo obklopeno kamennými a kostěnými artefakty – z nichž některé byly zaváté větrem. Botanik z týmu si semen všiml, jakmile byli zpět v laboratoři. Bylo příliš mladé na to, aby se dalo přímo datovat, ale data ze tří vzorků uhlíku z ohniště naznačují, že lidé z doby kamenné zapálili oheň asi před 12 300 lety.

V té době by se poušť stala mokřadem a obrovskou atrakcí pro divokou zvěř a tyto první osadníky. Kopí hlavy vyrobené z obsidiánu v ohništi naznačují, že se lidé toulali na velké vzdálenosti a lovili vysokou zvěř.

Nikotin pochází z tabákové rostliny, která je původem z Ameriky a byla používána původními obyvateli pro své psychoaktivní vlastnosti dlouho předtím, než přišli evropští osadníci a přivedli tuto praxi zpět do Evropy.

Tým vyloučil možnost, že by se semínka dostala do krbu přirozenými prostředky, a to buď prostřednictvím obsahu žaludku kachen a jiných vodních ptáků, jejichž kosti byly nalezeny na místě, nebo v důsledku použití rostliny tabáku. pohonné hmoty.

Duke řekl, že oba scénáře jsou nepravděpodobné. Vysvětlil, že rostliny tabáku jsou jedovaté a nejedí je ptáci ani zvířata. Tabák také neroste v mokřadech, takže jej musel přinést odjinud. Rovněž postrádá dřevnaté textury, které by generovaly slušný oheň.

Semena tabáku neobsahují nikotin, ale jeho přítomnost naznačuje, že se lidé zabývali částmi rostliny, které mají opojný účinek – roztékající listy a stonky.

Autoři studie navrhli, že tabák mohl být žvýkán nebo nasáván do kousku rostlinného vlákna a lidé vyplivli Semena v ohni. V jeskyních v této oblasti se nacházejí peří, včetně jedné pouhých 65 kilometrů severně od ohniště.

Tabák lze také kouřit. Před tímto objevem zbytky nikotinu na dýmce naznačovaly, že první uživatelé tabáku žili v Severní Americe asi před 3 000 lety.

studovat Výsledky ukazují, že lidé používali tabák tisíce let před jeho domestikací. Duke řekl, že je možné, že si lidé „hrají s rostlinami“, které jim byly užitečné tisíce let před příchodem zemědělství.

“Jak se na to dívám, (ten opojný) je životní nezbytnost. Lidé pijí tyto věci – vzpomeň si na svůj ranní šálek kávy. Proč to tehdy lidé nedělali?”