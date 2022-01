Rusko tvrdí, že bude vyžadovat pouze zákaz rozšiřování NATO

Moskva (AFP) – Rusko udrželo tvrdý postoj uprostřed napětí ohledně nahromadění svých jednotek poblíž Ukrajiny, přičemž ve středu vydalo vysoké diplomatické varování, že Moskva nepřijme nic menšího než americké záruky bránící rozšíření NATO na Ukrajině.

Náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov, který minulý týden vedl ruskou delegaci na bezpečnostní jednání se Spojenými státy v Ženevě, zdůraznil, že Moskva neměla v úmyslu napadnout Ukrajinu, jak se obával Západ, ale řekl, že získání západních bezpečnostních záruk je pro Moskvu nezbytností. .

Rozhovory v Ženevě a setkání NATO-Rusko v Bruselu minulý týden, kde Rusko shromáždilo odhadem 100 000 vojáků poblíž Ukrajiny, což by podle Západu mohlo být předzvěstí invaze.

V tahu, který dále posiluje síly poblíž Ukrajiny, Rusko vyslalo blíže nespecifikovaný počet vojáků z Dálného východu země do svého spojence Běloruska, které s Ukrajinou sdílí hranici, na velké válečné hry příští měsíc. Ukrajinští představitelé uvedli, že Moskva může využít běloruské území k zahájení potenciální mnohostranné invaze.

Ruské ministerstvo obrany ve středu uvedlo, že někteří jeho vojáci již dorazili do Běloruska, aby se zúčastnili manévrů Allied Resolve 2022. Uvedlo, že cvičení se uskuteční na pěti střelnicích a dalších regionech v Bělorusku a budou zahrnovat také čtyři. běloruské letecké základny.

Uprostřed rostoucího napětí navštívil ve středu Ukrajinu americký ministr zahraničí Anthony Blinken, aby ji ujistil o podpoře Západu tváří v tvář tomu, co nazval „pokračující“ ruskou agresí.

Rusko popřelo, že by měl v úmyslu zaútočit na svého souseda, ale požadovalo od Západu záruky, že NATO se nebude rozšiřovat na Ukrajinu nebo do jiných bývalých sovětských států ani tam neumístí své síly a zbraně. Vyzvala také NATO, aby zvrátilo rozmístění svých sil a zbraní v zemích střední a východní Evropy, které se k alianci připojily po skončení studené války.

Washington a jeho spojenci vehementně odmítli požadavky Moskvy, ale ponechali si dveře otevřené pro další potenciální rozhovory o kontrole zbrojení a opatřeních na budování důvěry zaměřených na snížení potenciálu nepřátelských akcí.

Rjabkov ale trval na tom, že žádná smysluplná jednání o těchto otázkách neproběhnou, pokud Západ nezareaguje na klíčové ruské požadavky nerozšiřovat NATO.

Varoval, že ruské požadavky obsažené v návrzích dohod se Spojenými státy a NATO „představují balíček a nejsme připraveni jej rozdělovat na různé části, abychom se začali některými zabývat na úkor toho, že budeme nečinně přihlížet jiným. „

Ruský diplomat zdůraznil, že stále těsnější vztahy Ukrajiny se spojenci v NATO představují pro Rusko velkou bezpečnostní výzvu.

„Víc než kdy jindy vidíme nebezpečí integrace Ukrajiny do NATO, aniž bychom dokonce získali oficiální status členského státu NATO,“ řekl Rjabkov s odkazem na západní mocnosti, které Ukrajině dodávají zbraně, cvičí své síly a provádějí společná cvičení. „Je to něco, co jde přímo do centra ruských národních bezpečnostních zájmů, a my uděláme vše, co je v našich silách, abychom tuto situaci zvrátili a diplomatickými prostředky znovu vyvážili.“

Rusko anektovalo Krym od Ukrajiny v roce 2014 poté, co masové protesty přiměly vůdce Ukrajiny přátelské k Moskvě uprchnout do Ruska. Zároveň Rusko také podpořilo separatistické povstání, které se přehnalo přes rozsáhlé oblasti východní Ukrajiny. Za téměř osm let bojů tam bylo zabito více než 14 000 lidí.

Na otázku, zda by Rusko mohlo akceptovat pozastavení rozšiřování NATO na východ, což je myšlenka, kterou šířili někteří političtí experti, Rjabkov odpověděl záporně a řekl, že Moskva vidí, že Západ porušuje své předchozí sliby.

Zdůraznil, že „pro nás je prioritou dosažení právně závazných vodotěsných, neprůstřelných a záruk“, že Ukrajina a další bývalé sovětské státy se ke koalici nepřipojí.

Rjabkov navrhl, že Spojené státy by také mohly přijmout jednostranný závazek, že nikdy nebudou hlasovat pro členství Ukrajiny a dalších bývalých sovětských států v NATO.

Rusko vyzvalo Spojené státy a NATO, aby poskytly rychlou písemnou odpověď, a mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu novinářům řekl, že očekává, že ji obdrží „během dnů“.