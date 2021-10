Muž zemřel na vzteklinu poté, co se probudil s raketou ve svém pokoji

(CNN) – Muž v severovýchodním Illinois zemřel na vzteklinu asi měsíc poté, co byl zjevně zasažen raketou, kterou našel ve svém pokoji, v prvním lidském případu nákazy virem od roku 1954, uvedli v úterý zdravotníci.

Muž, kterému bylo osmdesát, se minulý měsíc probudil a ve svém Lake County, Illinois, domě, našel na krku netopýra. Poté, co byl netopýr pozitivně testován na vzteklinu, muž po expozici odmítl léčbu, uvedlo v tiskové zprávě Illinois Department of Public Health (IDPH).

Asi měsíc po jeho odhalení začal muž pociťovat bolest v krku, bolest hlavy, necitlivost prstů, potíže s ovládáním paží a potíže s mluvením, uvedli zdravotníci.

Americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v úterý potvrdila mužovu diagnózu po testování ve své laboratoři.

IDPH uvedl, že odborníci na divokou zvěř našli v mužově domě kolonii netopýrů.

„Vzteklina má nejvyšší úmrtnost ze všech ostatních nemocí,“ uvedl ředitel Mezinárodního institutu pro veřejné zdraví Dr. Ngozi Ezeki v tiskové zprávě. “Existuje však život zachraňující léčba pro jednotlivce, kteří rychle hledají péči poté, co byli vystaveni zvířeti se vzteklinou.”

Virus vztekliny se podle CDC přenáší přímým kontaktem s infikovaným zvířetem, včetně slin nebo mozku a tkáně nervového systému. CDC vysvětlilo, že virus vztekliny napadá centrální nervový systém, což způsobuje onemocnění mozku, které může bez léčby vést ke smrti.

IDPH uvedl, že infekce vztekliny u lidí je ve Spojených státech vzácná, každý rok je hlášen jeden až tři případy. Odhaduje se však, že 60 000 Američanů každoročně absolvuje sérii očkování po expozici.

Představitelé veřejného zdraví z Illinois varují, že ačkoli si lidé obvykle uvědomují, když je kousnou netopýři, „mají velmi malé zuby a stopy po kousnutí nemusí být snadno vidět“.

Ministerstvo zdravotnictví radí, aby lidé, kteří se přiblíží k netopýrovi, ho neměli vypouštět, dokud nebude moci být testován na vzteklinu. Lidé jsou také vyzváni, aby kontaktovali místní zdravotnické úředníky, kteří mohou zjistit, zda byli nakaženi a jaký postup je třeba provést.

CDC uvádí, že většina případů vztekliny ve Spojených státech je způsobena netopýry

Zpráva CDC z roku 2019 zjistila, že netopýři jsou příčinou sedmi z každých 10 případů vztekliny ve Spojených státech.

Vědci zkoumali trendy vztekliny ve Spojených státech po dobu 80 let, od roku 1938 do roku 2018. Zjistili, že většina infekcí pochází z kousnutí psem do roku 1960, kdy se hlavním zdrojem lidské infekce staly druhy volně žijících živočichů-konkrétně netopýři. To následovalo národní úsilí v padesátých letech o prosazení očkování domácích zvířat a implementaci zákonů o kontrole vodítek, uvádí zpráva.

Počet úmrtí na vzteklinu ve Spojených státech se ve čtyřicátých letech pohyboval od 30 do 50 úmrtí ročně, ale klesl na jedno až tři úmrtí ročně. To je výsledek rutinního očkování zvířete a dostupnosti postexpoziční léčby.

V červnu Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) pozastavila dovoz psů z více než 100 zemí, které jsou považovány za ohrožené vzteklinou. CDC vysvětlilo, že tento krok ovlivňuje záchranné mise psů a dovoz od chovatelů psů a lidí, kteří přinášejí domácí zvířata.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí uvedly, že rozhodnutí bylo učiněno na základě kombinace faktorů, včetně pandemie koronaviru, nedostatku karanténních zařízení pro psy bezpečně a tří nedávných incidentů infikovaných psů přivezených do země.