Lidé: ORB Recruitment; CBI Yorkshire a Humber; Thoret. A více

Personální agentura Doncaster, ORB Recruitment, získala dva nové členy týmu.

Joshua Clamp, 28 let, z Doncasteru, přichází do společnosti jako náborový konzultant se specializací na stavební divizi, poskytující zdroje, budující vztahy s kandidáty a klienty a podporující rozvoj podnikání pro práci společnosti ORB ve stavebním sektoru.

Tým navíc přivítal Angelicu Davis (33) z Worksopu. Davis, který vystudoval cestovní ruch a pohostinství a má vzdělání v pohostinství a maloobchodu i v zaměstnání, bude pracovat jako konzultant v průmyslovém sektoru.

Clamp řekl: “Setkání s novými lidmi a učení se novým dovednostem je to, co mě na ORB rozhodně baví. Přátelská atmosféra mezi různými týmy a způsob, jakým vedení investuje do osobního rozvoje každého, činí společnost opravdu výjimečnou.

„Baví mě, že každý den je jiný. Muset řešit a řešit nové problémy je v tomto odvětví opravdu důležité a miluji tuto výzvu.“

„Tým ORB se o vás opravdu stará a já rád najímám, zejména poznávám nové klienty a kandidáty, takže jsem opravdu nadšený, že tu mohu být a začít,“ řekl Davies, který je původem z Polska a mluví několika jazyky česky. , Slovenský a litevský.

Příchod Clampa a Daviese zvyšuje celkový počet zaměstnanců ve společnosti na 13. Společnost pokračovala v poskytování klíčových pracovníků ve zdravotnictví po celou dobu pandemie, kromě práce s výrobním, výrobním, stavebním a strojírenským průmyslem.

Stuart Olsen, generální ředitel, uvedl: “Jsme hrdí na to, že můžeme přivítat Joshuu a Angelicu v našem výjimečném týmu náborových profesionálů. Náš různorodý tým s sebou přináší celou řadu odborných znalostí a oborů – které jsou nedílnou součástí růstu společnosti ORB.”

“Těšíme se, že jim poskytneme skvělé místo pro práci a podpoříme je po celou dobu jejich kariéry.”

:::

Vedoucí obchodní právní služby Irwin Mitchell v Leedsu se připojil ke Konfederaci britského průmyslu (CBI) Yorkshire a Humber Board.

Kromě vedení týmu v Leedsu je Buddy Strowman partnerem v týmu národních bankovních a finančních služeb.

Připojuje se k orgánu, jehož cílem je spojit podnikání a vládu, s cílem posílit místní ekonomiku a bránit to nejlepší, co region nabízí.

Sturman bude v představenstvu působit následujících 12 měsíců a připojí se k více než 40 výkonným členům CBI při sdílení zkušeností a usiluje o pomoc při formování politik a kampaní CBI v otázkách nejdůležitějších pro regionální podnikání.

Emily Monquette, přidružená regionální ředitelka pro Yorkshire a Humber CBI, uvedla: „Jsme rádi, že můžeme Paddyho přivítat v Yorkshire and Humber Council of British Business Confederation.

„Jeho role v Irwinu Mitchellovi znamená, že chápe výzvy, kterým čelí místní podniky, a jeho vize bude neocenitelná, protože se region bude snažit zotavit se z problémů uzamčení a dosáhnout prosperity po brexitu.“

Strowman dodal: „S výzvou brexitu a samozřejmě s tragickými událostmi z loňského roku již nemusí být důležitější čas připojit se k CBI.

“Opravdu se těším, až budu moci podpořit životně důležitých 12 měsíců, protože se všichni snažíme zotavit se z dopadu pandemie a brexitu na podnikání.”

“Jak obnova začíná, je třeba udělat mnohem více, abychom podpořili podniky, naše instituce a naše komunity, aby se postavily na vlastní nohy.”

“Tento region prokázal svoji kvalifikaci v poskytování udržitelných obchodních modelů a my máme dovednosti a pracovní sílu k tomu, abychom zde znovu vybudovali ekonomiku a pokračovali v dosahování vládou slíbeného cíle, kterým je zlepšení úrovně ekonomiky.”

„Firmy budou potřebovat podporu, když se všichni vrátíme k novému normálu, a pokud bude možné poskytnout větší jistotu v otázkách, které přetrvávají kolem brexitu, pak můžete být velmi nadšení z budoucnosti v Yorkshire.“

:::

Paul Bretherton nastoupil do společnosti Thorite se sídlem v Bradfordu jako technik prodeje kapitálového vybavení na severozápadním území.

Bretherton má více než 30 let zkušeností v mnoha průmyslových odvětvích.

Svou kariéru zahájil jako opravář v plastikářském a gumárenském průmyslu a vypracoval se na pozici údržbáře v odvětvích petrochemického a maltového průmyslu.

Odtamtud uplatnil své inženýrské dovednosti v servisu kompresorů, před 10 lety udělal skok v prodeji produktů a systémů stlačeného vzduchu, podílel se na prodeji a řízení projektů, konstrukci vakuových systémů, systémech generování dusíku a spolupracoval s Carbon Trust na mnoha projektech .

Thorite, rodinný podnik od svého založení v roce 1850, se stal největším britským dodavatelem stlačeného vzduchu, produktů a systémů pro manipulaci se stlačeným vzduchem.

:::

Nezávislá daň se sídlem v Yorkshiru rozšířila svůj tým tím, že vedla dva ze svých zaměstnanců ke zkouškám Certified Tax Advisor.

Společnost se sídlem v Brackenholme Business Park mimo Houdin přivítala do svého rostoucího týmu absolventa Saad Dji z University of Huddersfield.

DJ, který pochází z Batley, nedávno dokončil studium účetnictví a financí.

Mezitím dva členové týmu, David Brindley a Paul Ripon, složili zkoušky Certified Tax Advisor.

Ripon úspěšně dokončil první ze čtyř zkoušek, které bude muset propracovat, aby získal úplnou kvalifikaci, a Brindley absolvoval všechny čtyři zkoušky, což znamená, že je nyní plně kvalifikovaným daňovým poradcem.

Nezávislý partner pro správu daní, Gary Brothers řekl: „Před čtyřmi lety jsme se zaměřili na to, abychom se stali největším specialistou na řešení HMRC a daňových sporů na severu.

“Náš závazek k náboru a investování do některých nejjasnějších mladých hvězd v oboru nám nepochybně pomohl dosáhnout tohoto cíle.”

“Náš vedoucí člen týmu má mezi sebou více než 100 let daňových zkušeností, ale naši kapacitu jsme ještě dále rozšířili poskytováním příležitostí pro školení a rozvoj mnoha mladých absolventů na začátku jejich kariéry.”

„Jsme nadšení, že můžeme do týmu přivítat Saada a jsme velmi hrdí na úspěchy Davida a Pavla, kteří se již stali velkým přínosem pro nezávislé zdanění, když jsme se zaměřili na to, abychom se stali největší společností svého druhu v zemi.“