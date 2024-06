Je možné, že se ve Spojených státech opět objeví polární záře, ale na to je příliš brzy

BOULDER, Colorado – Vesmírní meteorologové říkají, že příští týden by se nad částmi Spojených států mohla objevit další oslnivá ukázka polární záře – i když je ještě příliš brzy na to, abychom to věděli.

Meteorologové dávali pozorovatelům hvězd v severních a horních středozápadních státech naději na show na obloze od páteční noci do sobotního rána, ale plošná pozorování se nenaplnila.

Nyní prognostici sledují shluk slunečních skvrn zodpovědných za ohromující zobrazení polární záře po celé zemi 10. května, která opět obíhá před Zemí. To pravděpodobně vytváří podmínky pro další scénu, federální scénu Centrum předpovědi vesmírného počasí Řekl v Boulderu v Coloradu. Jednoduše řečeno, tyto sluneční skvrny spouštějí sluneční bouře, které mohou vést k polární záři zde na Zemi.

Ale nejistota ohledně předpovědi – a noční zklamání – ukazuje, že předpovědi polární záře mohou být přesné. Přední experti říkají, že je ještě příliš brzy na to, abychom potvrdili, zda se show příští týden také uskuteční.

Největší polární záře příští týden? Je příliš brzy na to říct.

Někdy příští týden je možná rozsáhlá polární záře, uvedli meteorologové. Vše bude záviset na tom, zda Slunce uvolní sluneční erupci a/nebo výron koronální hmoty směrem k Zemi, což by mohlo vyvolat geomagnetické bouře a tím i polární záři.

Ačkoli se kupa slunečních skvrn známá jako Area 3697 nyní vrátila tváří k Zemi, je příliš brzy na to říci, zda vyšle další výron koronální hmoty, řekl Sean Dahl, vedoucí prognostik společnosti SWPC.

„Předpovídáme věci ze vzdálenosti 93 milionů mil, takže je to velmi obtížné,“ řekl Dahl „A naše znalosti jsou omezené.“ „Můžeme udělat skvělou práci při předpovídání, zda je pravděpodobné, že k erupci dojde, a pokud ano, jaké úrovně by mohla dosáhnout, a totéž platí pro radiační bouře, ale nemáme žádný způsob, jak vědět, že erupce je bezprostřední „Neexistuje a nemáme k tomu vědu.“

Pozorovatelé oblohy drží palce

Zapálení pozorovatelé oblohy vyjádřili své překvapení, protože 6. června je nový měsíc, což znamená, že obloha bude velmi tmavá a jakákoliv polární záře, která se objeví, bude živější. Dahl, amatérský astronom a fotograf noční oblohy, který zmeškal výstavu 10. května, protože pracoval, řekl, že doufá, že se objeví nový displej vyvolaný slunečními skvrnami.

„Nemáme způsob, jak zjistit, zda to znovu vytvoří CME, ale potenciál pro vzplanutí je v tomto regionu stále vysoký,“ řekl.

Proč je tak těžké předpovědět vesmírné počasí?

Kdy přesně se polární záře znovu objeví? Podmínky jsou zralé pro další zobrazení polární záře v příštích několika letech, ale odborníci tvrdí, že i ty nejlepší předpovědi lze přesně udělat jen několik dní nebo dokonce hodin předem.

Na rozdíl od pozemského počasí se vědci, kteří předpovídají vesmírné počasí – včetně polární záře – musí při svých předpovědích spoléhat na pozorování Slunce vzdáleného 93 milionů mil.

„Existuje mnoho nejistot, což ztěžuje předpovědi,“ řekl loni pro USA TODAY Bill Murtagh, programový koordinátor v Centru předpovědi kosmického počasí.

Hughes hlásil z Boulderu v Coloradu. Cedr ze Silver Spring, Maryland.