Vědci vyvíjejí mozkem řízenou protetiku pro lidi s amputací nohou

Vytvořením spojení mezi nervovým systémem člověka a jeho protetickou nohou vydláždili vědci z K. Lisa Yang Center for Bionics na MIT a Brigham and Women’s Hospital cestu pro další generaci protetiky.

„Co je na tom skvělé, je to, jak využívá chirurgické inovace vedle technologických inovací,“ řekl Connor Walsh, profesor na Harvard’s School of Engineering and Applied Science, který se specializuje na vývoj nositelných asistenčních robotů a do studie se nepodílel.