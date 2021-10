Legendární zpěvák Hariharan poskytl dojemné písně pro připravovaný indo-polský film No Means No, který režíroval Vikash Verma.

Legendární zpěvák Hariharan, hlas stojící za mnoha oduševnělými melodiemi v průběhu let – od hlavní skladby Hum Saath Saath Hain po Yun Hi Chala Chal Rahi ve Swades dal duši bušící písně a hudbu k velmi očekávanému levnému indo-polskému filmu No Means No Helper od Vikashe Vermy s Dhruvem Vermou v hlavní roli. Spolu s Hariharanem dala Shreya Ghoshal svůj odvážný hlas písním filmu.

Hariharan se podělil o své pracovní zkušenosti a řekl: “Ne neznamená ne, neexistuje žádný polsko-indický mezinárodní film režírovaný Vikashem Vermou s Dhurvem Vermou v hlavní roli. A mimochodem můj syn Akshay Hariharan udělal hudbu k filmu. Bylo to velmi cool film. Zajímavý projekt, který obsahuje spoustu vestavěné hudby a elektronické doprovodné partitury od Akshaye. Práci na tomto projektu jsme milovali.”

Hariharan Ji věří, že po tom, kde byl film natočen, by hřiště mělo mít také výrazně evropský nádech. Liberálové používali violoncello a klavír, aby vyzdvihli zvuk evropských hudebních nástrojů. Ocenil také některé z nejlepších zpěváků z Německa, Běloruska a dalších částí Evropy za nejlepší hudbu v pozadí.

Jeho syn pan Akshay Hariharan je hudebním producentem písně „No Means No“. Karan Hariharan je také jedním ze zpěváků filmu.

Svůj hlas ve filmu obstará i zpěvák Arvinder Singh známý především svým populárním albem Paani Sarab Mein.

Skladatel a hudební producent Akshay Hariharan je potěšen a říká: “Neřekl bych, že neexistuje jeden z nejočekávanějších filmů režiséra Vikashe Vermy, Dhruv Verma a spousta úžasných herců na něj zírá. Je mi velkou ctí být Music Producent a skladatel. Tento film byl skvělým zážitkem, protože prošlo spoustou práce. Vážně a hodně mě vedl Hari Ji. Je to v podstatě směs indických, evropských, elektronických a všech druhů různých hudba. Udělej to spravedlivě.”

Film se většinou natáčí v místech s mrazem -30°C v Polsku. Ve filmu hrají: Gulshan Grover, Deep Raj Rana (Ind), Sharad Kapoor (Ind), hrdina Bollywoodu Dhruv Verma (Ind), Natalia Pak (Pol), Anna Gozik (Pol), Sliuya Czech (Pol), herec Pawel Cech (Pol), Actor Jersey Handslik (Pol), Nazia Hasan (neteř herce Sanjay Dutt), Anna Ador (Polština) a Kat Christian (Polština).