Východní Iowané sdílejí své halloweenské kostýmy 2022 [GALLERY]

31. říjen je vždy můj oblíbený den na sociálních sítích. Včera večer byl můj kanál plný halloweenských kostýmů pro dospělé, děti i domácí mazlíčky! Bylo skvělé vidět, jak se letos tolik lidí dostalo do halloweenského ducha.

Včera večer jsem se neoblékl, protože jsem doma neměl jediný trik nebo něco, ale včera ráno jsem se oblékl do práce a v sobotu večer na halloweenskou párty. Na párty o tomto víkendu jsem se rozhodla jít jednodušší cestou a obléct si skluzavku z White Castle. Celou noc mi bylo teplo a pohodlí (i když řízení v kostýmu nebylo snadné)!

Včera ráno jsme s Brin odhalili naši módní přehlídku pro naši ranní show. Navrhli jsme téma Robin Williams pro rok 2022, přičemž Brain hraje paní Doubtfire a mě Alana Parrishe z Jumanji. Myslím, že jsme odvedli skvělou práci! (Viz více obrázků tady)

Nyní, když jsem sdílel své halloweenské obrázky, je čas se pochlubit těmi vašimi! Požádali jsme posluchače na Facebooku, aby zveřejnili halloweenské obrázky roku 2022, a roztomilost a kreativita mě uchvátily! Existuje několik našich oblíbených:

Co jste letos měli vy nebo vaše děti na sobě? Rádi bychom viděli nějaké vaše fotky! Neváhejte to napsat do komentářů!

Když už jsme u módy, letošní Dog-O-Ween v Theisen’s Northeast Side v Cedar Rapids byl obrovským hitem. Bylo tam tolik rozkošných štěňátek! Můžete se podívat na pár fotek z této akce tady.