Čas vydání Genshin Impact 3.5, odpočítávání aktualizací a plán údržby serveru

Genshin Impact 3.5, který má být oficiálně vydán 1. března 2023, je připraven přinést hráčům spoustu nového obsahu. S debutem a návratem dvou nových pětihvězdičkových postav si fanoušci udělají výlet do Mondstadtu na opakující se akci Windblume’s Breath.

Oficiální oznámení také odhalila nové mise a mnoho dalších událostí, kterých se mohou fanoušci zúčastnit a vyhrát mnoho cen, včetně Primogems. Zcela nový patch podstoupí údržbu serveru pět hodin před globálním vydáním aktualizace. Tento článek určí, kdy začne období údržby serveru a kdy bude vydána nová aktualizace Genshin Impact v3.5.

Čas vydání Genshin Impact 3.5 a plán údržby serveru byly oficiálně odhaleny

Vydání aktualizace Genshin Impact 3.5 bylo potvrzeno úředníky v nedávném živém přenosu. Další podrobnosti byly zveřejněny s nadcházejícím vydáním náhledu údržby aktualizací.

Náhled údržby aktualizace Windblume’s Breath 3.5 Údržba aktualizací začíná 03.01.2023 06:00 (UTC+8) a odhaduje se, že bude trvat 5 hodin. Celé oznámení naleznete zde >>> hoyo.link/e26LCBAd # Genshin # Nicméně

Oficiální oznámení uvádí, že servery projdou údržbou aktualizací 06:00 (UTC+8) 1. března 2023. Odhaduje se, že před vydáním nové aktualizace bude server mimo provoz asi pět hodin. Proto bude vydána nová aktualizace 3.5 11:00 (UTC+8) téhož dne.

Pro pohodlí našich čtenářů je zde seznam všech časových pásem relevantních pro plán vydání Genshin Impact 3.5:

Časová pásma USA (28. února 2023)

Havajský aleutský standardní čas: 5 m

5 m Aljašský standardní čas: 6 m

6 m Pacifický standardní čas: 7 hodin večer

7 hodin večer Horský standardní čas: 8 m

8 m Centrální standardní čas: 21:00

21:00 Východní čas: 10 večer

Evropská časová pásma (1. března 2023)

Západoevropský čas: 3 hodiny odpoledne

3 hodiny odpoledne středoevropský čas: 4 ráno

4 ráno Východoevropský čas: 5 hodin ráno

Asijská časová pásma (1. března 2023)

Indický standardní čas: 8:30

8:30 Čínský standardní čas: 11:00

11:00 Filipínský standardní čas: 11:00

11:00 Japonský standardní čas: 12 hodin

12 hodin Korejský standardní čas: 12 hodin

Fanoušci Genshin Impact mohou zkontrolovat své místní časové pásmo, aby zjistili, kdy bude na jejich serverech dostupný nový Patch 3.5.

Aktualizujte odpočítávání, abyste měli přehled o novém vydání opravy

Zde je odpočítávání, kdy se fanoušci Genshin Impact mohou vrátit a sledovat vydání aktualizace 3.5. Je třeba poznamenat, že toto odpočítávání by se nemělo zaměňovat s údržbou aktualizací. Výše uvedené odpočítávání je nastaveno tak, aby dosáhlo nuly při 1. března 2023, 11:00 (UTC+8)..

Fanoušci na všech serverech mohou pomocí tohoto globálního odpočítávání zjistit, kolik času zbývá do vydání aktualizace patche 3.5. Pokud odpočítávání říká „Čas zbývající do aktualizace v3.5“, znamená to, že do vydání opravy zbývá ještě čas. Podobně, když odpočítávání uvádí „Nová opravná aktualizace je nyní k dispozici“, znamená to, že nová aktualizace byla vydána a je připravena ke stažení.

S aktualizací 3.5, která se blíží k oficiálnímu datu vydání, administrátoři také vydali funkci předinstalace. Toto je častá funkce, kterou vývojáři povolují před aktualizacemi verzí. To umožňuje fanouškům předem stáhnout většinu obsahu, což umožňuje hladší uživatelský zážitek, když je aktualizace konečně vydána.