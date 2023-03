Architektura vytváří barevnou Mateřskou školu Větrník v České republice

Tento dětský pokoj v České republice s pestrobarevnými objemy a hranatými tvary byl navržen českým studiem Architektura, aby odrážel dětskou hravost.

Mateřská škola Větrník se nachází v íčanech, městě v regionu Praha-východ, a nabízí tělocvičnu, zahradu, učebny a hřiště, rozmístěné v barevných blocích vybíhajících z centrální bílé budovy.

Jeho design je inspirován dětstvím, aranžmá má evokovat zábavu a spontánnost a tvary, které napodobují pelíšky a stany.

„Hrubý půdorys není založen na žádné geometrii v mysli dítěte, jiném uspořádání, hravosti a spontánnosti,“ Architektura řekl Disney režisér David Krause.

Každý z pestrobarevných bloků MŠ Větrník obsahuje učebnu, ostatní zázemí je uvnitř hlavní bílé kostky.

„Klíčové byly samy děti – jejich hračky, pohyb, vidění, velikost,“ dodal Krause. Dětská spontaneita, dezorganizace, nepředvídatelnost, čistota, zvědavost a optimismus ovlivnily design.

Do ulice orientovaná fasáda Mateřské školy Větrník obsahuje vstup, který připomíná vesmírnou loď, spolu s živou stěnou, kterou Architektura doufá, že vyroste a zhoustne, aby pokryla celou výšku.

Vstupem vítá návštěvníky a studenty atrium v ​​bílé centrální konstrukci. Součástí této centrální budovy jsou i kanceláře a další praktické zázemí.

Hufton + Crow zobrazující mateřskou školu s MAD hřištěm v Pekingu

Nad vstupní halou se táhne velká hrací síť podepřená kládami. Prostor pod ním slouží jako komunitní prostor, který pojme hudbu, divadlo a výstavy.

Z nádvoří se rozvětvují jednotlivé učebny, které jsou propojeny se zahradou a zakončeny krabicovými světlíky.

Ve třídách v MŠ Větrník jsou také trojúhelníková okna, z nichž některá jsou orámována barevnými rámy. Šikmé sloupy a pestrobarevné podlahy umožňují, aby zábavný design budovy pokračoval i uvnitř.

Venku je dětské hřiště s prolézačkami a dalším vybavením navrženo tak, aby napodobovalo zábavní park. Zatímco je v současné době ve výstavbě, studio doufá, že se stane místem plným přírody, které vybízí k nápadité hře.

„Snahou bylo navrhnout obytný prostor plný zábavných atrakcí, prolézaček, herních prvků, jakousi krajinu pro dětskou fantazii, možná i zábavní park,“ řekl Krause.

„Chtěli jsme pro děti vybudovat něco, co není institucí, co je zábavné a co umožní rozvoj kreativity.“

Mezi další školky, které se nedávno objevily na Dezeen, patří Lesní škola a školka z přírodních materiálů a školka Paris z vepřovic.

Fotografie od Filip Albal.