Abych to zjistil, oslovil jsem fotbalového odborníka Jiřího Hoška, ​​bývalého reportéra českého rozhlasu ve Velké Británii a moderátora podcastu Premier League. K tomu, že by Křetínský nakonec koupil většinový podíl ve West Ham United, je prý skeptický.

„O obsahu a účelu nepochybuji, pochybuji však o výši finančních prostředků.

“Média ve Spojeném království mluví o -7 600 až 700 milionech, což není ekvivalent 27procentního menšinového podílu ve West Hamu, ale drží většinu. Je pravda, že Daniel Kredinski je čtvrtý nejbohatší Čech. Ale takový akvizice sežere největší podíl z celkových peněz, které má.

“S touto změnou je určitě možné dosáhnout zisků. Mohu však potvrdit, že se o tom tak úplně neříká. Ve skutečnosti se to děje. Pravděpodobně jde o operaci, která probíhá již měsíce.”

Ano, v britských společnostech Royal Mail a Jay Chainsbury. Nutno podotknout, že klíčové akcie drží Křetínský. Myslíte si, že akvizice Křetínského West Hamem bude předstupněm jeho ekonomických aktivit v Británii kromě fotbalu?

“Naprosto souhlasím. Musíme si uvědomit, že Křetínského ekonomické impérium – EPH – dělá většinu svých obchodů v zámoří, ať už v Německu, Francii nebo Velké Británii. To mu pomůže prosadit se.”

Pokud se vrátíme k fotbalu, objevují se zprávy, že Křetinský chce vytvořit partnerství mezi West Hamem United a Spartou Brock, českým fotbalovým klubem, který už vlastní. Chápu, že pro některé fanoušky West Hamu by to byla vítaná příležitost podepsat českého útočníka Adama Hlojka, který je hráčem Sparty?

“To je velká pravda. West Ham už si užívá služeb tří českých hráčů – Vladimíra Coufala, Tomáše Součka a Alexe Krále. Na obzoru West Hamu je Adam Hlojek.

„Musím říci, že když mluvíme o možnosti úzké spolupráce mezi West Hamem a Spartou Brock, přesněji o možnosti, že tyto dva kluby budou mít stejného vlastníka, tedy mít stejného vlastníka, dva zápasy UEFA v jednom roční pravidlo UEFA je, že kluby nemohou být vlastněny.

“Pokud se tedy West Ham má kvalifikovat do příštího ročníku Evropské ligy, bude se muset pan Křetinský rozhodnout, který klub se zúčastní turnaje UEFA, pokud se kvalifikuje do Konferenční ligy Sparta Brock. Zakázat účast.”

To možná vyvolalo další pochybnosti, zda pan Křetínský koupí většinový podíl ve West Hamu.

“Přesně”

Kdybych byl fanouškem West Hamu nebo General Premier League a o Danielu Kredinském slyšel jen z posledních titulků, co bych o něm věděl? Jaký vlastník vlastní Sparta Proc?

“Je to velmi vášnivý majitel. Na klubové úrovni si myslím, že by bylo žádoucí, aby se zapojil do fotbalových záležitostí.

“Fanoušci West Hamu by měli být uvolněnější, pokud jde o pověst Daniela Kedinského. Mluvíme o tom ve srovnání s nedávnou akvizicí United saudským královským fondem v Newcastlu. Dá se to říct.”

“To je pravděpodobně slibná poznámka pro fanoušky West Ham United.”

Takže, jestli vám dobře rozumím, peníze pro klub budou, ale manažer West Hamu David Moyes bude muset čelit vzrušujícím pokusům zasáhnout do jeho taktiky. je to tak?

„Je to úskalí. Existuje fantastický příběh o pár dnech putování českým fotbalem.

“Sparta Brock vážně uvažovala o angažování manažera pražských rivalů Sportie Zinricha Tripishovského. Pan Trpisovský se ve své kanceláři v Praze dlouho sešel s majitelem Sparty Brocka. Pan Křetinský prostě nevěřil, že to je ten hlavní důvod.” za neúspěch dohody.

“Tak tohle není v Premier League moc obvyklé. Pan Křetinský se podílí na chodu klubu.”