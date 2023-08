Konec éry, kdy token zmocnění přebírá NEF – The Mail & Guardian

Vedoucí National Empowerment Fund Philisiwe Mthethwa odstupuje

Generální ředitelka National Empowerment Fund Philisiwe Mthethwa uvolní pozici rozvojového finančníka, když její smlouva vyprší v prosinci 2023, a vedla růst a institucionální vyspělost subjektu, jehož legislativním mandátem je růst černé ekonomiky. Účast po celé Jižní Africe.

„Když se podíváme na naše působení ve vládě, jedním z rozhodnutí, které jsme tehdy učinili, bylo nábor mladých černých profesionálů do veřejné služby. Mezi nimi byl mladý absolvent podnikových financí a ekonomie s mezinárodními zkušenostmi Feliciwe Buthelezi-Mthethwa, který byl vybráno od Standard Corporate & Merchant Bank a nadále vedeme úsilí o inkluzivní růst s výjimečnou vášní a zásluhami.“ Bývalá viceprezidentka Jihoafrické republiky, Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka, která také slouží jako bývalá výkonná ředitelka UN Women Today’s National svědectví o tomto odkazu.“

„Paní Mthethwa byla nápomocná při řízení institucionální vyspělosti NEF Forum. Jsou to její rozmanité znalosti v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů a mezinárodních investic, které pomohly NEF Forum vyrůst ve vysoce uznávanou organizaci,“ říká Ndidi Mbe, tajemník NEF Forum. a předseda výboru pro audit představenstva. Výkon, jehož integrita je ztělesněna ve 20 letech nepřetržitých čistých externích auditů. Dnes je NEF Forum autoritou pro rozvoj černých průmyslníků, rozvoj venkovských oblastí a měst, posílení postavení žen a rozvoj institucí a dodavatelů, mimo jiné, což jsou některé z oblastí, ve kterých to bylo Generální ředitel je pro to zapálený.

Lucretia Kumalo, výkonná ředitelka zákaznické podpory a růstu v Industrial Development Corporation (IDC), správkyně fóra NEF a předsedkyně Výboru pro rizika a portfolio představenstva, dodává: „Součástí odkazu paní Mthethwové je její závazek k rozvoji černošské profesionálky a podnikatelky, a to jak v roli ředitelky nevýkonné ve společnosti IDC, nebo v NEF. Její úspěchy posloužily jako příklad a inspirace v úsilí naší země o reformu a růst, přičemž ženy jsou v popředí.

V roce 2019 Asociace černých cenných papírů a investičních profesionálů (ABSIP) ocenila jedinečný přínos paní Mthethwové k jihoafrickému obchodnímu prostředí a transformaci tím, že ji vyznamenala jako generální ředitelka Dekády.

„Ve svém jednomyslném doporučení pro udělení ceny ABSIP považoval roli NEF jako sponzora černých podniků s potenciálem a jeho podporu takovým podnikům za důležitou hybnou sílu transformace v zemi,“ říká Paulo Letica, prezident ABSIP. „Pod Mthethwovým vedením fond NEF překonal svou váhu, protože našel způsob, jak kreativně napnout své zdroje a rozšířit škálu podniků, které může podporovat. Důkazem toho je skutečnost, že když byla poprvé jmenována generální ředitelkou Národní vzdělávací fond v červenci 2005 nadace pouze schválila transakce V hodnotě 35 milionů R, je na hony vzdálena působivým úspěchům, kterým od té doby předsedá.

Do fóra NEF se připojila poté, co úspěšně vedla formulování kodexů dobré praxe v zemi, což je politika, která v posledních dvou desetiletích urychlila transformační legislativu ve snaze obnovit ekonomické občanství černošské většině. „Inspirovala jsem týmy prvotřídních černošských profesionálů, kteří usnadnili inovativní financování udržitelných společností v různých sektorech ekonomiky,“ dodává Letika, která je také spoluzakladatelkou a předsedkyní IDF Capital a bývalou správkyní fondu NEF.

„Vyprávění o ekonomickém osvobozeneckém boji Jižní Afriky by bylo neúplné bez uznání Feliciwe Mthethwy,“ říká Kjanki Matapan, generální ředitel Black Business Council. vedle architektů naděje je v našem národě, a proto patřila mezi významné osobnosti oceněné v měsíci červenci BBC za její zásadní roli.

„NEF je po mnoho let blízkým partnerem AWCA a aktivně podporuje náš program rozvoje dovedností pro vzdělávání a školení afrických účetních účetních, zejména z venkovských oblastí. Vedení a osobní zapojení Mthethwy bylo Jejím závazkem k tomuto strategickému cíli je To je jeden z mnoha důvodů, proč AWCA ocenila Mthethwu a uznala ji jako hodnotnou ženu a vynikající osobnost v podpoře podnikání, transformace, rozvoje dovedností a ekonomického posílení černošských žen.

„Od založení provozu v roce 2005 NEF použil svůj původní kapitál ve výši 2,5 miliardy R od vlády ke schválení financování přesahujícího 13 miliard R pro více než 1 500 černošských vlastněných a provozovaných podniků v celkové hodnotě více než 23 miliard R. To zahrnuje 10,12 miliardy R10 externích finančníků, jako jsou komerční banky, korporace a rozvojové finanční instituce, stejně jako veřejný sektor Více než 9,3 miliardy R bylo dosud vyplaceno investorům v celé zemi a podpořilo více než 124 000 pracovních míst Před začátkem pandemie COVID-19, 70 % portfolií bylo financováno, zůstává aktivních. Poslední fázi svého vedení trávím jako generální ředitel Národního ekonomického fondu a ohlížíme se zpět s jistou mírou uspokojení z mnoha milníků, kterých jsme dosáhli v různých sektorech ekonomiky as velkou nadějí pro další období.

„Je mi ctí předat organizaci, která již 20 po sobě jdoucích let dostává čistá stanoviska externího auditu, což svědčí o bezúhonnosti NEF a odhodlání k dobré správě věcí veřejných. Bylo mi ctí hrát roli při poskytování vzdělávání investorů, podpory plánování podnikání, podnikatelský výcvik, podpora inkubace, mentorství a financování Pro černošskou mládež, ženy, malé a střední podniky a černošské průmyslníky ve vesnicích, městech a příměstských oblastech.

Ve finančním roce 2022-23 dosáhl NEF jedny z nejvyšších výsledků ve své 20leté provozní historii, když schválil transakce pro černé podnikatele ve výši 1,2 miliardy R. Závazky činily 939 milionů R oproti cíli 750 milionů R, čímž překročily cíl o 189 milionů R. Rozdělení kapitálu do místní ekonomiky činilo 692 milionů R proti cíli 675 milionů R, čímž byl cíl překročen o 17 milionů R. Celkem bylo podpořeno 4 598 pracovních míst oproti cíli 4 154. Podpora černošských podnikatelek tvořila 37 % všech plateb oproti cíli 35 %, protože NEF upřednostňuje posílení postavení černých žen, vysvětluje Mthethwa.

Říká, že zásluhu za tento výkon má vedení a zaměstnanci NEF. Jsou mladí, impulzivní a dynamičtí. Více než 60 % manažerské skupiny tvoří profesionálky. To jsou vlastenci, kteří odešli ze soukromého sektoru, aby pilně a obětavě sloužili veřejné funkci. NEF stojí na jejich ramenou. Velký dík patří také naší vládě, včetně bývalých a současných ministrů obchodu, průmyslu a hospodářské soutěže, jakož i náměstků ministrů; ministerstvo a volené a stálé výbory parlamentu; „Veřejní a soukromí spoluinvestoři, bratrstvo pro zmocnění, stejně jako naši současní a bývalí správci NEF, za to, že věřili v mé povolání,“ dodává Mthethwa.

Říká ministr obchodu, průmyslu a hospodářské soutěže, Hon. Ebrahim Patel, Hon. Náměstek ministra Nomalongo Gina a Hon. Náměstek ministra Vekele Magula a také vedení dtic přispěli k uvolnění zdrojů pro fond NEF a přidělili subjektu přes 1,4 miliardy R na fond Black Business Covid-19, fond pro posílení postavení žen, fond na oživení hospodářství a hospodářský fond. SOS fond a propagace černé obchodní výroby. Významné bylo také přidělení 273 milionů R z Fondu solidarity NSF v září 2021 na program finanční pomoci na podporu obnovy malých, středních a mikropodniků po ničivých dopadech nepokojů v KwaZulu-Natal a některých částech Gauteng. .

Mthethwa je dynamickým lídrem se širokými a různorodými úspěchy a je nevýkonnou ředitelkou společnosti Industrial Development Corporation, kde působí v investičním výboru představenstva a výboru pro rizika a udržitelnost.

Před nástupem do NEF Forum pracovala v Londýně pro Banque National de Paris jako plánovací analytička a později byla zodpovědná za monitorování řízení rizik v Jihoafrické rezervní bance, než začala pracovat v oddělení treasury Standard Corporate and Merchant Bank. Jako bývalá ekonomická diplomatka byla zodpovědná za podporu obchodu a investic mezi osmi evropskými zeměmi, konkrétně Německem, Francií, Itálií, Švýcarskem, Španělskem, Rakouskem, Českou republikou a Polskem.

Hovoří plynně francouzsky a v roce 2011 byla tehdejším prezidentem Francouzské republiky Nicolasem Sarkozym vyznamenána Čestnou legií (Rytíř národního řádu za zásluhy). Mthethwa, Podnikatelka roku 2012, je držitelkou titulu MBA v oboru podnikových financí na University of Sheffield a studuje magisterský program ekonomie, ekvivalentní magisterskému programu ekonomie, na univerzitě Paris II, Sorbonne (práce nebyla obhájena).

Mthethwa své plány do budoucna nezveřejnila a raději „zasvětila zbývající měsíce svého života pomoci organizaci najít lídra pro budoucnost, aby Fórum mohlo i nadále osvětlovat cestu ve snaze o inkluzivní růst a ekonomickou spravedlnost“.